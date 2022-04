Creativitat i felicitat

Actualitzada 09/04/2022 a les 06:11

Quan la gent pensa en la creativitat pot relacionar-ho amb l’artista torturat que canalitza el dolor a les seves obres.Al llarg dels anys, molts estudis han establert un vincle entre la creativitat i les emocions positives, així com l’augment de l’energia. Tot i que hi ha hagut una connexió significativa, no ha quedat clar si les activitats creatives milloraven l’estat d’ànim, o si un estat d’ànim ja positiu conduïa a una creativitat més gran.Al meu entendre, és l’acte de participar en activitats creatives allò que estimula el benestar. Opino que els individus que fan quelcom creatiu generen un augment de les emocions positives i de la sensació de connexió amb el món.Potser tu no tens la sensació de ser un tipus de persona creativa. Afortunadament, les investigacions han demostrat que els beneficis de la creativitat no es limiten a certs tipus de personalitat o de categories de persones. Per tant, qualsevol pot incorporar petites pràctiques creatives per millorar el seu benestar i potenciar la felicitat.Explora diferents vies d’expressió. Si no saps quines sortides creatives t’agradaria provar, pots pensar en alguna cosa en què realment gaudies quan eres petit, però que has deixat de fer. O potser és una cosa que sempre has volgut aprendre.Recorda que l’important és el procés, no el resultat. Quan comencem a fer alguna cosa, és fàcil que ens consumeixi l’autojudici o que ens qüestionem si allò que estem fent és prou bo. Intenta deixar de banda qualsevol expectativa que t’impedeixi submergir-te del tot en el procés creatiu. Hi ha molta alegria a crear pel sol fet de crear.Pren-te el temps i l’espai necessaris per dissipar qualsevol sentiment subjacent d’ansietat o dubte que et pugui impedir crear. I, sobretot, ofereix-te compassió. La manca de motivació, la resistència i els sentiments difícils poden formar part del procés creatiu. Superar aquests obstacles val la pena, ja que t’expresses i experimentes els efectes duradors en el teu benestar.