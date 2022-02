Risc d'estagflació global?

Actualitzada 07/02/2022 a les 06:33

Alguns dels economistes més reputats del món creuen que l’actual situació de l’economia mundial ens podria portar a un escenari d’estagflació.Però, què és l’estagflació?L’estagflació és la combinació d’un estancament en el creixement econòmic, o fins i tot un decreixement combinat amb un augment dels preus dels productes o inflació.Per què és dolenta l’estagflació?Un estancament de l’economia representa que no es creen nous llocs de treball, per la qual cosa es mantenen les altes taxes d’atur que pateixen els països després de la crisi de la Covid, combinades amb un fort increment de preus, fet que representa un empobriment de la població.Per què creuen els experts que hi ha risc d’estagflació?La crisi de la Covid va tancar tot el món a casa i va aturar de cop la demanda de béns i serveis dels consumidors. Les empreses es van veure obligades a reduir la seva capacitat de producció, acomiadant gent i cancel·lant inversions.La recuperació ha estat molt ràpida i el consum ha arribat a uns nivells de prepandèmia pràcticament de cop, fet que no ha donat temps a les empreses a invertir i tornar a produir al nivell prepandèmia de seguida.Això ha provocat l’actual situació d’escassesa d’abastiment en certs productes, fet que ha desencadenat en altes taxes d’inflació com les d’Espanya (6%), els Estats Units (7%) o el Regne Unit (5,4%).Com es pot evitar que aparegui l’estagflació?Una manera d’evitar-la és que les empreses inverteixin més, contractin més personal i que l’oferta de productes i serveis creixi, fet que moderarà el creixement dels preus i reduirà l’atur.La pregunta que queda per respondre és:Quant temps serà necessari perquè les empreses s’atreveixin a invertir, fent créixer l’oferta de béns i serveis fins a un nivell que satisfaci tota la demanda existent, tenint en compte el risc per a les empreses que apareguin noves variants de Covid que generin noves onades de contagis i tornin a reduir la demanda?* Vladimir Fernández Armengol, Soci Crowe