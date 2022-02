Andorra als Jocs

Actualitzada 05/02/2022 a les 06:13

Andorra participa un cop més als Jocs Olímpics d’hivern i ho fa amb una representació d’esportistes que competiran en diferents disciplines d’esquí de fons i alpí. Un orgull per a tot el país tenir noms com els de la Carola Vila, la Maeva Estévez, el Joan Verdú, la Cande Moreno i l’Irineu Esteve representant els colors del país. Els nostres, una de les delegacions més petites i modestes, arriben la majoria en bona forma i bons resultats que els poden donar opcions a algun diploma olímpic. Però més enllà dels resultats, només poder competir amb els millors esportistes és un premi a la seva dedicació.Encara que la visibilitat d’aquests Jocs sigui inferior a la dels d’estiu, perquè els esports són més minoritaris i tenen menys interessos publicitaris darrere, són tant o més durs de practicar i d’obtenir les mínimes per assistir-hi. La vida dels esportistes que no són figures d’esports com bàsquet o futbol és molt dura i sacrificada, moltes dosis d’esforç, entrenaments i de renunciar a moltes coses per practicar una disciplina fins a l’excel·lència i alhora molt desagraït perquè els resultats poden tardar a arribar o esfumar-se amb una caiguda o lesió i a convertir-se en invisibles.Aquests dies per Andorra Televisió i podrem seguir en directe els nostres esportistes a Pequín i donar-los el nostre escalf. Es retransmetran en directe, molts dies de matinada però amb repetició després de les curses de tots els atletes andorrans. Els desitgem molts èxits a tots.