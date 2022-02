L'eterna cursa

Actualitzada 04/02/2022 a les 06:23

Només cal mirar enrere cinc dies per trobar a les notícies tant nacionals com internacionals que “Ningú ha aconseguit guanyar 21 Grand Slam”, referint-se a Rafa Nadal. Bé, essent realistes, Margaret Court, Serena Williams i Steffi Graf n’han guanyat 24, 23 i 22, respectivament. L’única diferència és que el primer és home i les següents no.Molt agressiva aquesta introducció? Imagineu doncs com se senten les esportistes femenines de les quals moltes vegades els mitjans de comunicació s’obliden.... Estem en ple segle XXI, i encara que no ens ho sembli en aquest món passen coses que a tothom li sorprenen i a les quals se’ls dona un ressò mediàtic extraordinari. Per exemple; Rússia vol envair Ucraïna? Sembla un disbarat, una exageració, un món fictici paral·lel... però no, és real fins al punt que els Estats Units i l’OTAN han enviat reforços militars i armament per donar suport al petit dels dos països. No obstant això, quan en els principals mitjans de comunicació nacionals i internacionals segueixen ocupant la portada i els principals espais de rotatius, TV o ràdio amb Leo Messi el dia després que l’FC Barcelona femení es proclami campió de la Lliga de Campions, a tothom li sembla quelcom normal i són poques les persones que alcen la veu o mostren la seva disconformitat en les meravelloses (o no) xarxes socials que ens connecten a tots entre tots (aquest tema el deixarem per a un altre dia).Andorra és un país on cada cop més tenim l’orgull de poder reunir esportistes d’alt nivell donades les característiques geogràfiques i el gran ventall d’oportunitats que aquestes aporten als entrenaments de gran rendiment. Motoristes professionals, ciclistes UCI, esquiadors i, fins i tot, algun jugador de la lliga de futbol professional (entre altres esports i disciplines).Qui coneix l’Ana Carrasco? Un exemple més... Moltes de les persones que esteu llegint aquest article (agressiu o no segons qui ho llegeixi) possiblement coneixeu i seguiu a Instagram els nostres veïns Espargaró, Rins, Mir i Quartararo, entre altres, però possiblement no conegueu la primera dona a guanyar un Campionat del Món de la FIM (Federació Internacional de Motociclisme) el 2018.Parlem de retribució econòmica? Les dues pilotes d’or del món del futbol. Leo Messi, 30 milions d’euros, contra Alexia Putellas, 150.000 euros (i donant gràcies, ja que fins fa poc el conveni de la Federació Espanyola de Futbol fixava el màxim en futbol femení en 16.000 euros anuals). I no parlem d’ingressos derivats de campanyes publicitàries.Estereotips? Per què un ciclista masculí ha de ser millor que una ciclista femenina? Per què la majoria d’entrenadors, tant en esports masculins com femenins, són homes i no dones? Per què el 90% dels periodistes d’àmbit esportiu són homes i no dones? Per què només un 6% de les noies joves practica esport almenys cinc vegades a la setmana (contra un 16% dels homes)? Per quin motiu les noies/dones indiquen tenir menys suport social, de la família o amistats, per practicar esport, especialment a mesura que creixen?Són exemples reals, del dia a dia, que ens envolten i que moltes vegades no donem la importància que mereixen. El món ha canviat i també ho ha de fer la percepció de l’esport (compte!, no l’esport. Les dones porten practicant activitats esportives des del mateix temps que els homes). No obstant això, d’una forma diferent cap a l’àmbit social, incloent des d’amics i familiars fins a mitjans de comunicació i seguidors en xarxes.El fet de canviar aquesta percepció és feina de tots. Des del redactor fins al lector; des de l’organitzador fins al patrocinador; des de l’esportista fins a l’esportista.Per acabar, ho farem amb una estadística publicada per una de les aplicacions més importants en l’àmbit esportiu d’avui dia: Strava. La societat gestora d’aquesta meravella (o no –també parlarem properament sobre els hàbits que ens trenca o els perjudicis / beneficis que ens aporta el fet de ser seguits i comparats) va realitzar un resum estadístic en què afirma que les dones que l’utilitzen realitzen més esforç i tenen més constància que els homes.És important aprendre a llegir les notícies que ens bombardegen dia a dia des d’un punt de vista crític. Existeix una opressió sobre la dona que des de segles el poder masculí ha imposat i segueix fent-ho en ple 2022. És hora de canviar-ho.Lídia Puyals Boix (@on.my.cleats). Esportista i metgeSergi Cava Romero (@sergicava). Esportista i llicenciat en comunicació