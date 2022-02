El perill de les xarxes socials

Actualitzada 03/02/2022 a les 06:09

No fa pas tant de temps que noves paraules han entrar a formar part del nostre vocabulari, criptomonedes, web fosca, encriptació, ciberespai, ciberseguretat, ciberespionatge, ciberatacs i ciberassetjament, unes paraules que quan les pronunciem ens provoquen un sentiment estrany de por a allò desconegut.Si abans ja era complicat gestionar l’assetjament a les escoles sense l’accés a les xarxes socials d’internet, ara ja és gairebé impossible controlar el mal ús d’internet i de les xarxes socials.És del tot imprescindible que els nostres fills coneguin tant com fer un bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, com els riscos i perills de la seva utilització.Han de ser conscients de l’exposició pública que fan al món de la seva persona però també del mal que es pot fer a qualsevol persona amb un simple comentari. Moltes vegades ni tan sols existeix una intenció de fer mal a ningú, simplement es creu fer una broma, però amb unes conseqüències terribles, de vegades inclús el suïcidi de la víctima.Dimarts passat es va commemorar el Dia d’internet segura, un esdeveniment promogut pel moviment Better internet for kids, que compta amb el suport de la Comissió Europea. D’aquesta manera, en el marc de pla de prevenció de l’assetjament escolar, Andorra Telecom, en col·laboració amb el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, va preparar un programa d’activitats i de xerrades adreçat als centres escolars i també a les famílies.Conscienciar els nostres joves és del tot imprescindible per tal d’aturar el ciberassetjament. Però no és només un problema dels joves. Mai es pot donar suport, enaltir o riure els comentaris que ataquen les persones. Ni tan sols n’hi ha prou amb el silenci. Cal expressar de manera inequívoca que l’insult públic és el mitjà dels covards que no tenen arguments, i se’ls ha de fer front. Mai silenci, mai por.