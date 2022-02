Actualitzada 02/02/2022 a les 06:10

La setmana passada l’estació d’Ordino Arcalís va acollir la 30a edició del Trofeu Borrufa, amb joves esquiadors de diferents països gaudint de l’experiència d’una alta competició. Malauradament, la pandèmia no va permetre celebrar emotius actes com els d’inauguració o de cloenda a la plaça d’Ordino, que permeten l’intercanvi i la convivència dels corredors de les diferents delegacions.L’efemèride va ser l’ocasió per fer una retrospectiva d’aquestes tres dècades. El Borrufa s’ha anat consolidant i professionalitzant fins a esdevenir una prova de referència de l'esquí juvenil internacional, posicionant Andorra a la llista de competicions internacionals i acollint futures grans figures de l’esquí. Ara bé, res del que tenim ara hauria estat possible sense la il·lusió, la implicació i el compromís de totes les persones que fa 30 anys van aventurar-se a organitzar una competició partint des de zero. Els pioners van haver de buscar patrocinadors, col·laboradors i voluntaris per tirar endavant una prova amb la incertesa de saber fins on arribaria l’aventura. Van haver de convèncer clubs, federacions, administracions i buscar els indispensables patrocinis. L’homenatge que se’ls va retre dijous passat va estar ple d’emocions i va ser un petit agraïment a la gran feina feta. Molts d’ells continuen vinculats amb l’organització, implicant-s’hi com el primer dia.El Trofeu Borrufa ens evidencia que tenim la capacitat de construir grans projectes, des d’un petit país com el nostre. Aquest esdeveniment esportiu d’èxit és només un exemple d’entre molts altres organitzats a Andorra; somnis esportius que s’han fet realitat, gràcies a l’esforç d’alguns i de la feina ben feta. Totes aquestes proves esportives permeten donar una imatge del país a la qual no tots estan acostumats i posicionen Andorra a l’aparador esportiu mundial. Quin és el següent somni? Indiscutiblement, el Campionat del Món d’esquí alpí del 2027.