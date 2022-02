Primera executiva de l'any

Actualitzada 01/02/2022 a les 06:13

Fa uns dies que a Demòcrates vam celebrar la primera executiva d’aquest any. Va ser una reunió telemàtica –complint les mesures sanitàries–, però no per això menys profitosa. Ens vam tornar a trobar després del parèntesi de les festes i, com s’acostuma a fer en aquest període de l’any, vam marcar els nostres propòsits per al 2022, així com vam definir les activitats destacades que durem a terme. Una de les accions serà la reactivació de les comissions de partit, obertes a tota la militància i que permeten aprofundir i debatre temes de país. Qüestions que a Demòcrates ens preocupen i ocupen, com la mobilitat o l’habitatge. Aquestes comissions van funcionar molt bé l’any passat, a partir d’un treball que tenia com a eix els pilars del document H23, que defineix l’acció de Govern fins al final de la legislatura. Estem convençuts que també aquest 2022 les comissions comptaran amb una nombrosa implicació i en sortiran idees i projectes interessants per fer avançar tots plegats el país que tant estimem. També en clau de generar debat intern i fer aportacions per al progrés d’Andorra, ja treballem en la celebració de les jornades Martí Salvans. Malauradament, la pandèmia ens ha obligat a fer una aturada de dos anys d’aquest espai de debat i reflexió, però confiem que aquest any sí que es podran dur a terme. De fet, ja tenim en marxa un grup de treball per definir la data de la seva celebració, que serà probablement a final d’aquesta primavera, com la temàtica central escollida i el format que tindrà. A banda, a la reunió de l’executiva també vam comprometre’ns a continuar reforçant la tasca dels comitès parroquials de Demòcrates, donant-los encara més visibilitat i rellevància. Els nostres comitès són indispensables per a l’engranatge del partit, però també per exercir aquest necessari enllaç directe amb el ciutadà i els seus neguits, amb la voluntat de fer-los arribar a les administracions i poder-los donar resposta. I per acabar, també celebrarem el congrés ordinari a la tardor, estatutàriament d’obligat compliment anualment, essent una cita important per a la nostra família demòcrata. Aquests van ser alguns dels temes tractats a l’executiva. Hem començat l’any, per tant, actius i amb moltes ganes de seguir contribuint a aconseguir tots junts la millor Andorra, i que totes les persones que hi viuen comptin!*Rosalina Areny, Secretària d’organització de Demòcrates