Actualitzada 03/12/2021 a les 06:09

Hi som, hi tornarem a ser. Això sí, sempre que la meteo ens ho permeti i fent cas de les restriccions que ens imposi la Covid. Però allà serem, com cada primer cap de setmana de desembre des de fa cinc anys, quan un grup de ciutadans vam recollir el llegat de representar la farsa burlesca de l’Ossa d’Ordino i que ens comprometia en la transmissió d’aquesta tradició, pura essència de la cultura popular ordinenca.I enguany, aquest grup de ciutadans, ampliat i constituït en l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, aportem novetats en la representació que s’emmarquen en un dels principals objectius el dia que la vam constituir, que no és altre que el de preservar el patrimoni immaterial de la nostra parròquia. Diumenge a les 12 hores al Prat de Call hi veureu més protagonisme de la canalla, la presència de música en directe amb composició pròpia, els dallaires cantant i l’aparició d’un nou personatge en un acte que porta per títol El despertar de l’Osseta d’Ordino... No us perdeu l’inici!I evidentment com cada any els protagonistes de sempre –dallaires, senyorets, minyona, cavaller i ossa– amb uns diàlegs farcits de referències al context social i polític actual d’Ordino, diàlegs que a uns agradarà més que a d’altres. O dit d’una altra manera: uns riuran i altres ho faran veure, que per a tots els gustos hi ha. En definitiva, una representació del poble per al poble, que tal com estan les coses i com diuen els dallaires en la seva cançó: “No patiu que tot s’arregla, sort tenim dels ciutadans!”