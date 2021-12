L'ecosistema emprenedor a Andorra

Actualitzada 03/12/2021 a les 06:49

Start-ups, emprenedors, fintech, R&D, venture capital, Silicon Valley, scaleup, blockchain… L’allau de l’ecosistema emprenedor és creixent i imparable. En l’àmbit mundial, any rere any augmenta el nombre d’emprenedors, creix el nombre d’start-ups que es creen i augmenta la inversió en aquest àmbit.En l’actual context de mercat toca preguntar: Andorra és un país emprenedor? Si ens fixem en el terme emprenedor, actualment s’associa un emprenedor amb un model de negoci disruptiu basat en tecnologia, però si busquem el seu significat de manera literal, un emprenedor és aquella persona que té decisió i iniciativa per dur a terme accions que són difícils i comporten certs riscos.En l’actual context de mercat toca preguntar: Andorra és un país emprenedor? Si ens fixem en el terme emprenedor, actualment s’associa un emprenedor amb un model de negoci disruptiu basat en tecnologia, però si busquem el seu significat de manera literal, un emprenedor és aquella persona que té decisió i iniciativa per dur a terme accions que són difícils i comporten certs riscos.L’economia andorrana, històricament basada en l’agricultura i la ramaderia, amb el pas del temps es transformà en una economia pròspera, sustentada en el comerç, el turisme i l’activitat financera. Aquesta transformació de ben segur va estar molt influenciada tant per la situació geogràfica com climàtica del país, que va afavorir que Andorra es convertís en un país de referència en aquestes activitats, però Andorra ha demostrat amb el seu desenvolupament de les últimes dècades tenir l’esperit i l’empenta emprenedora.Però avui dia els elements que conformen un ecosistema emprenedor han canviat molt. La base de l’emprenedoria actualment no està lligada a aspectes ni climàtics ni geogràfics. L’actual dinàmica emprenedora ha sorgit en una sèrie d’indrets creant hubs de referència en l’àmbit mundial que s’han convertit en el nucli de la revolució tecnològica. Aquests hubs de referència tenen una sèrie d’elements que conformen el nucli generador d’iniciatives d’èxit que permeten la creació i el desenvolupament de les start-ups.En primer lloc, es necessita una base de persones emprenedores amb talent, iniciativa, visió i ambició per afrontar reptes empresarials. Aquests reptes, considerant la globalització en la qual ens trobem, assoleixen una dimensió internacional. Tant el repte com el mercat són globals, és a dir, no existeixen lligams ni amb la situació geogràfica del país ni amb el seu clima.Addicionalment, a més de la base d’emprenedors i l’amplitud del mercat a assolir, en aquests hubs hi ha una base d’inversors (business angels, family office, capital riscs…) que permeten finançar el desenvolupament de les start-ups i, al final del procés, hi ha una sèrie d’empreses que poden adquirir les iniciatives que han tingut èxit.Sota aquesta base d’emprenedors, de clients (mercat) i d’inversors hi ha una base tecnològica (R&D) que normalment es fonamenta en la famosa triple hèlix (universitat-indústria-govern).Si fem la translació a Andorra d’aquests components del teixit emprenedor ens trobem que gran part dels ingredients estan al nostre abast.Històricament, l’empresariat andorrà ha tingut un esperit emprenedor (condicionat probablement per temes geogràfics) enfocat a atraure clients de fora del país. Alhora, s’ha generat un excedent de recursos financers que permet, en el seu conjunt, tenir la base per començar a generar un ecosistema emprenedor. Així, Andorra compta, com a punt de partida, amb l’existència de persones emprenedores, l’enfocament de les empreses al mercat i l’existència d’inversors. Aquí també podem afegir les iniciatives existents pel que fa a la Universitat d’Andorra, la incubadora Niu i, a través d’Andorra Desenvolupament i Inversió, el servei d’atenció a la petita empresa, els tallers d’emprenedors, les jornades d’emprenedoria, però també la iniciativa d’Andorra Digital per tal d’assolir la transformació digital del país en el seu conjunt, elements que han de permetre dinamitzar l’ecosistema emprenedor.Però encara hi ha feina a fer. Cal avançar de manera ferma i gradual, completant els punts que és necessari potenciar pel que fa a captació de talent (en aquest context la digitalització i el teletreball ens poden afavorir) i seguir creant infraestructures digitals sòlides. A més, cal aprofitar els elements que enforteixen la posició natural d’Andorra, com podrien ser una fiscalitat competitiva o una base d’inversors ja establerta, amb altres elements que poden ajudar en aquesta transformació com el desenvolupament de legislació en l’àmbit de l’economia digital i la col·laboració amb empreses i institucions referents per al desenvolupament de noves activitats al país.Finalment, per poder assolir l’èxit en les iniciatives de manera focalitzada i evitant la dispersió, seria molt beneficiós focalitzar l’esforç en una sèrie de clústers propers on fos assolible aportar coneixement emprenedor i inversors experts.Els sectors a potenciar han d’estar al voltant de les fintech, blockchain, turisme i esports, però aquest punt seria el començament d’un altre article…* Myriam Compte i Jordi Petit , Senior managers de Business Process Solutions (BPS) i de StartmeUP de Deloitte