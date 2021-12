I sumem un any més

Actualitzada 02/12/2021 a les 20:32

Fa just cinc dies que Amida va afegir un any més a la seva trajectòria, va ser un 29 de novembre de l’any 1989 que naixia com a associació per defensar els drets de les persones amb discapacitat física, visual i auditiva, i amb la ferma voluntat de lluitar pel respecte i els drets de les persones amb diversitat funcional. Des de l’inici de la seva constitució com a associació sense ànim de lucre es va emprendre la lluita per equiparar els drets de les persones amb diversitat funcional a la resta de la població i l’esperit d’Amida des de la seva creació, ara fa 32 anys, va ser aglutinar tota la població que patia algun tipus de diversofuncionalitat o que tingués dins del seu entorn alguna persona que necessités la seva representació per la defensa dels seus drets i llibertats.No va ser fins l’any 1993, un cop aprovada la Constitució andorrana i un cop que es va dotar el país d’una Carta Magna, que el Consell General va iniciar els tràmits per dur a terme la redacció de la Llei d’accessibilitat, en la qual Amida va participar molt activament. Finalment, va ser el 6 d’abril del 1995 el dia que el parlament va donar-hi el vistiplau essent publicada al BOPA el 3 de maig del 1995 i seguidament es va crear la comissió per al foment de l’accessibilitat. Des del Consell General també es va comptar amb Amida a l’hora d’elaborar la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat i que va ser aprovada el 17 d’octubre del 2002 i publicada al BOPA el 20 de novembre del 2002, i des de llavors no hem parat mai de lluitar pels drets de les persones amb diversitat funcional.Com molt bé podreu constatar a través d’aquest article, des de la creació d’Amida hem recorregut un llarg camí, però això no hauria estat mai possible sense el suport econòmic dels socis i les entitats col·laboradores, i no deixarem mai d’agrair les vostres aportacions, gràcies a les quals seguim fent camí cap a un món inclusiu.