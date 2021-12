L'infiltrat

Actualitzada 01/12/2021 a les 06:06

Confesso que he caigut en la temptació de remenar per Signal a la recerca del grup d’Andorra Actua, que es veu que planeja una acció judicial contra el ministre Bena­zet, per haver dit en públiques declaracions que els “moviments antivacunes maten i ensorren economies”. M’hauria agradat, vestit amb una gavardina i amagat rere un Mundo Deportivo, veure quins eren els arguments en què es basaven els demandants, allò que en terminologia jurídica suposo que es diu els “fonaments de dret”. Com que soc un espia pèssim (o els d’Andorra Actua, amb molt bon criteri, no deixen que entrin tafaners als seus fòrums de debat) no hi he trobat res. No sé si la seixantena de persones que diu que tiraran endavant el procediment judicial, potser amb una enèrgica Erin Brockovich al davant, ho tenen prou ben enfocat. Ara, que se’m fa difícil creure que una demanda com aquesta pugui progressar, i més encara quan les declaracions del titular de Salut no anaven adreçades contra cap persona física ni jurídica en concret, sinó contra aquesta nebulosa negacionista de contorns imprecisos i de geometria variable. En un moviment simètric, també s’ha parlat de denunciar els manifestants que duien pancartes amb el rostre del senyor ministre tunejat com si fos un Hitler, que no deixa de ser un recurs poca-solta i de pèssim gust. No ho sé. Potser que deixem que la justícia, que prou embussos i feina té, treballi en els processos realment substantius, i que el debat públic es tingui dins dels límits de l’àgora, amb arguments, estadística i ciència.