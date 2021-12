Actualitzada 30/11/2021 a les 21:01

El capital social de Camprabassa inicial de 105.000 euros (100% comunal) es va ampliar l’any 2007 en gairebé un milió de euros (100% comunal). L’any 2008 va ser quan varen entrar altres accionistes, amb una nova ampliació d’11,3 milions (10,6 comunals) i un nou capital social de 12,4 milions. En posteriors ampliacions l’aportació comunal va ser de 2 milions l’any 2011, 700.000 euros l’any 2014 i de 5,1 milions l’any 2015. Actualment el capital social ascendeix a 22,2 milions dels quals un 88,06% pertany al comú (19,5 milions). Ara mateix ens anuncien que properament el comú lauredià té la intenció de transformar deute de 6 milions en accions. Això modificarà una mica la situació patrimonial però no millorarà res en absolut. Actualment, segons la Llei de societats, ja ens trobem en una de les causes de dissolució de la societat: segons l’article 85.5 C de la Llei la junta general de la societat pot acordar-ne la dissolució si el valor del patrimoni net de la societat és inferior a la meitat de la xifra del capital social i no ha estat possible posar remei a la situació. Que dit de pas és precisament el que recomana el Tribunal de Comptes. El patrimoni net ascendeix ara mateix a uns 5 milions per 22 de capital. Amb aquesta transformació de deute en accions augmentarem el patrimoni però també el capital, així que ens quedem pràcticament igual, per sota del 50%. Però és clar, com que són recomanacions i no obligacions el que farem tan sols serà allargar l’agonia. Mentrestant ens continuaran parlant de millores en la restauració, en les activitats, en l’afluència de visitants... Tot obviant que la situació pandèmica cada cop es complica més.