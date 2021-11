L'enèsima onada

Actualitzada 30/11/2021 a les 06:10

La darrera setmana es van registrar al país més de vuit-cents malalts actius de Covid; l’actual onada també s’ha cobrat una nova víctima que s’afegeix a les 130 registrades feia mesos. La situació, que recorda el malson de l’any passat, ens situa en un bucle que sembla no tenir data de caducitat. Els governs, i el nostre no és cap excepció, adopten mesures contundents per evitar la propagació de la malaltia i aconseguir que no es repeteixi la situació de col·lapse sanitari originada per la primera onada. La vacunació, que havia de permetre tornar a la normalitat, es va plantejar com la fita a assolir, de cara al futur immediat; després de superar molts esculls, es va aconseguir immunitzar el 78% dels majors de setze anys amb dues dosis. La reducció dels efectes del vaccí ha determinat que s’hagi iniciat l’administració d’una tercera dosi als majors de seixanta anys i es plantegi la vacunació dels infants.Els països ja tenen informació sobre els beneficis de la vacunació massiva per contenir la malaltia. D’aquest punt de vista, les conclusions del ministeri de Sanitat espanyol aporten llum sobre la incidència del virus: el risc d’infecció de les persones no vacunades triplica el de les vacunades; els beneficis del vaccí s’observen en tots els grups d’edat, especialment en les persones de més de seixanta anys que, si no es vacunen, tenen 25 vegades més de risc de mort per Covid que els vacunats. De fet, la vacunació ha permès reduir les formes més greus i també la pressió sobre el sistema hospitalari. Per la seva banda, l’Agència Europea de Medicaments (EMA) ha ampliat les indicacions del vaccí de Pzifer a partir dels cinc anys, grup que Israel ha començat a vacunar.Enfront, una minoria que apel·la al seu dret a la llibertat, sense concretar en què consisteix ni on comença i acaba la seva i la dels altres, es posiciona contra l’obligatorietat de la vacunació i del passaport sanitari. Com era de preveure, Andorra també se suma a les protestes que s’han produït en altres ciutats europees. Les estratègies polítiques són diverses, però una manifestació d’un centenar de persones ofereix l’oportunitat d’optar pel convenciment més que per la repressió. És una evidència que les vacunes han salvat vides al llarg de la història, però cal saber explicar-ho.