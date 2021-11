COP26 i Reserva de la Biosfera

Actualitzada 29/11/2021 a les 20:15

Fa unes setmanes es va celebrar a Glasgow la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic COP26, amb la participació d’Andorra.Aquesta conferència se celebra anualment des del 1992 i busca conscienciar i lluitar contra el canvi climàtic, a partir de l’adopció de mesures per controlar les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle i els seus efectes a conseqüència de l’activitat humana. Amb uns resultats, això sí, gairebé sempre per sota de les expectatives que provoquen.És evident que la solució passa per l’adopció de mesures a escala mundial per aconseguir millorar les relacions entre les persones i el seu entorn, tenint com a objectiu final un desenvolupament sostenible que garanteixi una herència territorial de qualitat per a les pròximes generacions.També està clar que el canvi climàtic és la problemàtica ambiental més important dels nostres temps i que, com he dit abans, cal un esforç conjunt per donar-hi una solució tenint en compte les grans diferències existents, sobretot econòmiques, entre països.Una manera propera de contribuir en la consecució dels objectius de la COP26 és a través de les Reserves de la Biosfera, ja que un dels seus propòsits és el de promoure la conservació dels recursos naturals, la qual cosa contribueix sens dubte a l’atenuació del canvi climàtic, actuant com a laboratoris vius del desenvolupament sostenible.És per aquest motiu, entre altres, que el comú d’Ordino va iniciar l’any 2019 el procés per esdevenir Reserva de la Biosfera. Aquest procés va culminar l’octubre del 2020, quan el Consell Internacional de Coordinació del programa MaB de la Unesco va designar oficialment la parròquia d’Ordino com a Reserva de la Biosfera. Així doncs, Ordino i per extensió Andorra ja aporten el seu granet de sorra en l’obtenció dels objectius de la COP.Voldria acabar, com a motiu de reflexió sobre el comportament de l’home amb relació al canvi climàtic, amb la pregunta que es fa Yuval Noah Harari al final de l’epíleg del seu llibre Sàpiens: “Hi ha res més perillós que uns déus insatisfets i irresponsables que no saben què volen?”