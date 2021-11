Millorar l'administració

Actualitzada 27/11/2021 a les 20:17

Hauríem de canviar el sistema de designació dels alts càrrecs de l’administració i que no depenguessin de l’amistat personal, dels mateixos funcionaris que en depenen, de la designació política o dels lobbies.Primerament, caldria establir una comissió tècnica elegida per consens pel Consell General. Aquesta estaria formada per membres tècnics independents experts de recursos humans i de l’administració pública. Els membres de l’executiu podrien proposar noms i tindrien veu per definir els perfils i els objectius, però la decisió final per nomenar i cessar alts càrrecs seria només de la nova comissió independent.Quan la comissió nomeni un alt càrrec, en definiria un contracte de servei amb la missió, els objectius i les tasques encomanades. Del respecte o no del contracte en dependria la seva feina, els ministres no podrien cessar-los. Però aquests objectius han de ser realistes amb el que poden fer i mesurables. Per exemple, no té sentit valorar la tasca d’un gerent d’Andorra Turisme pel nombre total de turistes (quan baixen per la pandèmia no és culpa seva, però quan pugen tampoc és gràcies a ell o almenys és indemostrable) però sí, per exemple, valorar la seva vàlua per la capacitat de generar autofinançament, patrocinis i ingressos als esdeveniments que organitza.Crec que és de l’interès tan dels empleats, dels ciutadans però també dels mateixos alts càrrecs comptar amb uns objectius clars, una transparència en la designació i una legitimitat per actuar. La feina deixa de dependre de tenir bones relacions per passar a demostrar capacitat de treball. Els alts càrrecs deixarien de ser posats en dubte i pressionats en públic constantment i no haurien de tenir por dels canvis de Govern. L’ambient a les organitzacions milloraria i la seva capacitat de generar valor a la societat també.