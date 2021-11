Els e-sports, a la Massana

Actualitzada 27/11/2021 a les 06:10

La diversificació de l’economia andorrana és una prioritat per a Liberals. Treballem per potenciar el país des de tots els àmbits, fins i tot aquells que fins no fa gaire no s’havien explorat. És el cas dels e-sports, que han aterrat al país per quedar-s’hi. Perquè són una aposta de futur, que s’adapta a la nostra societat perfectament, i perquè generarà una indústria amb un potencial mundial.A la Massana ja ens hem posat en marxa i ahir va tenir lloc el primer esdeveniment d’esports electrònics al país, el GESX. El teatre de les Fontetes va acollir aquest acte organitzat per Andorra Business amb la col·laboració del comú de la Massana. Com va dir Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa, un dels objectius principals és construir un país e-sports friendly, on aquesta indústria se senti com a casa, es desenvolupi orgànicament i el país en tregui un rèdit com a seu principal. Conjuntament, a l’acte de presentació es van succeir debats rellevants amb relació a les marques, la seva gestió i l’enfocament que ha de tenir vers la indústria dels e-sports.Com que la millor forma de promoure un sector és visibilitzant-lo, a la tarda es van organitzar una sèrie d’esdeveniments: un torneig de FIFA (el popular videojoc de futbol d’EA Sports) i diferents activitats organitzades per l’empresa andorrana WhatYouPlay on els més menuts disposaven de simuladors de cotxes i espais de realitat virtual.Aquest és un moment clau no tan sols per a Andorra, sinó també per a la Massana. Seguint les pautes indicades des del Govern, hem d’aprofitar la inèrcia creixent d’aquest mercat per potenciar-lo. Intentar enllaçar-nos amb les sinergies que ja existeixin a la parròquia, aportant les facilitats que calgui per captar més empreses dedicades al sector com patrocinadors, jugadors, equips, etcètera. En definitiva, potenciar el sector perquè la Massana en un futur pròxim sigui la capital europea dels esports electrònics.