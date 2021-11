Més que una ONG som una gran família!

Actualitzada 26/11/2021 a les 07:17

Quan la cooperació neix des del cor i es converteix en una gran família fa allò difícil una cosa realitzable, transforma l’ordinari en extraordinari. Es converteix en una força imparable que s’obre pas davant una pandèmia que afecta especialment els més febles.Davant del clima d’adversitat, com s’explica aquest dinamisme cap endavant? Quin és l’ingredient secret? La confiança i la transparència atreuen l’ajuda d’uns altres i t’adones que gairebé tot és possible. És aquí quan els amics i els amics de l’amic es converteixen en una extensió de la gran família que avui és Cooperand.Aquesta complicitat és vitalitat, fortalesa i un vincle indestructible a l’hora de resoldre conflictes, deslligar problemes o augmentar les partides per cobrir diversos projectes atenent multitud de necessitats que són veritablement rellevants: una beca, suport alimentari, un reforç escolar, una formació complementària, assistència terapèutica posttrauma, tallers d’alfabetització, cursos de prevenció contra la violència, consultes mèdiques o intervencions quirúrgiques, implementació de les noves tecnologies durant la pandèmia i donació de dispositius, capacitacions a docents, pares i alumnes, intervencions directes davant la violència de gènere i mediacions familiars, distribució de roba a l’hivern, compra de medicaments, visites a especialistes i implementació d’ulleres, audiòfons, ortodòncia, erradicació d’epidèmies de fongs, polls, paràsits.,. i moltes més necessitats que requereixen d’assistència constant en una població que viu sota el llindar de la pobresa i on l’article 25 de la Declaració dels Drets Humans i els sis primers ODS, de moment “ni hi són ni se’ls espera”.Aquesta gran família andorrana que permet l’anterior es caracteritza per la seva sensibilitat, pel seu esforç, passió i dedicació, a més d’un constant sentit de l’empatia i la bondat cap a l’altre.Parlo d’aquesta gran família que és Cooperand, els seus voluntaris i la seva fortalesa, els seus preuats padrins i padrines, els seus socis indestructibles, els seus lleials amics, les seves famílies directes, empreses que busquen impulsar la seva RSC des del cor, el seu govern implicat, anònims que no volen figurar i actuen des del silenci… persones que amb la seva infinita bondat fan possible un projecte carregat d’amor i atenció cap a una població exclosa i vulnerable com són els milers de menors i dones que avui Cooperand assisteix de múltiples formes millorant les seves vides amb l’ajuda d’aquesta gran família.“La grandesa no resideix en el poder, sinó en el servei als altres.”Carla Riestra, Presidenta de Cooperand amb Llatinoamèrica