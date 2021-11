Més Europa

Actualitzada 26/11/2021 a les 06:08

Els sindicats europeus dels quals l’USdA forma part han manifestat que encara que la crisi de la Covid-19 no ha dit la seva última paraula, hem après algunes lliçons, com ara la necessitat de tenir més protecció social i la necessitat de continuar treballant per una Europa més social, la qual cosa requereix la implementació immediata del pilar de drets socials. Durant la seva intervenció en la conferència sobre el futur d’Europa, organitzada pel Comitè Econòmic i Social Europeu (CES), ha instat a fer front als nous reptes i crisis que es produeixin i corregir tots aquells aspectes que fomenten la desigualtat i la discriminació en l’entorn laboral i social, que afecten sobretot dones i joves. Connectant millor les polítiques mediambientals i les d’ocupació. Ha instat la Comissió Europea i els estats membres al fet que connectin millor les polítiques mediambientals amb les polítiques d’ocupació i a establir una estratègia de transició justa, que serveixi com a guia d’acció per optimitzar els beneficis i minimitzar els riscos sobre l’ocupació, les condicions de treball i la protecció social. El preu del mercat de l’energia ja està repercutint en la regulació d’ocupació i moltes empreses paralitzen els seus processos productius i els instruments de regulació temporal d’ocupació, que estan en vies de reforma en tots els països de la UE, no preveuen mesures d’adaptació a les crisis ambientals, defensant el diàleg social i la negociació col·lectiva com a vies per establir una transició ecològica justa laboralment i social. Es tracta de convertir en oportunitats de benestar i desenvolupament les crisis ambientals, que cada vegada són més freqüents. Respecte a la protecció social, la secretaria de Polítiques Europees ha denunciat que diversos països de la UE continuen presentant dèficits, de caràcter endèmic, per corregir les bretxes de gènere, i ha demanat polítiques específiques en tots els àmbits.