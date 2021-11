Al voltant del pressupost d'Encamp

Actualitzada 26/11/2021 a les 06:04

Hola! Fa un dies que no ens veiem! Com va conseller a l’oposició del comú d’Encamp, més relaxat? –Doncs no gaire, aquest mandat és una muntanya russa, primer la crisi de la Covid-19 i aquest any el desgavell pressupostari… –Sí, això del pressupost ja m’ho vas explicar en dos articles que van sortir en aquesta mateixa columna el 15 i el 29 d’octubre. Que hi ha més novetats? –Doncs, malauradament, sí. Ahir es va aprovar al consell de comú que es faria un nou parc infantil al Pas de la Casa amb un cost de més de 400.000 euros. –Però aquesta és una bona notícia per a la gent del Pas, oi? –Doncs sí, és una gran notícia per als infants del Pas de la Casa. –Suposo que vosaltres hi vau estar d’acord, oi? –Hi vam votar en contra. –No entenc res, com podeu votar en contra d’un nou parc al Pas? –Ben senzill. Evidentment estem a favor que els nens del Pas tinguin un nou parc per jugar a l’exterior. PS+Independents estem compromesos a millorar el benestar de la gent del Pas. Inclús et puc dir que segur que impulsaríem molts més projectes allà. –Llavors, el vot en contra? –El vot en contra és perquè el pressupost del 2021 preveia 150.000 euros per al parc que s’ha transformat en 420.000. Gairebé el triple! No podem ser còmplices de la disbauxa pressupostària d’aquesta majoria, que cada cosa que projecta val dues o tres vegades el que havia previst, i és clar, cada euro que excedeix el pressupost va a endeutament. A més, no filen prim, tot és en gran! Saps que el 2020 vam tenir un dèficit d’1,4 milions? I que aquest any hem passat de 13 milions de deute a 21 milions? Saps que el límit d’endeutament del comú és de prop de 54 milions? Amb aquest ritme, d’aquí al final de mandat ens deixaran secs. Els mandats posteriors gairebé no tindran capacitat per invertir! –Carai, cada vegada que ens veiem em dones disgustos. –Ja m’agradaria donar-te notícies millors però això és el que està passant al comú d’Encamp. Me’n vaig a llegir una estona per desconnectar. –Què llegeixes? –El Principia de Newton, aquell llibre on descobreix la llei de la gravetat i que les coses cauen pel seu propi pes.