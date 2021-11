Bona alimentació

Actualitzada 22/11/2021 a les 06:16

La nutrició és un aspecte que freqüentment està infravalorat quan es produeixen problemes de salut. A pesar de la gran importància pel desenvolupament i manteniment de les funcions del nostre organisme, en la majoria de les situacions de malaltia, l’alteració de la nutrició es tracta quan la malnutrició és avançada. El baix consum de cereals integrals i fruites, l’excés de sal i l’augment dels greixos saturats representen els principals factors de risc per malalties cardiovasculars, càncer i diabetis. Segons la revista The Lancet, una de cada cinc morts a escala mundial es troben relacionades amb una deficient alimentació, associades a una nutrició basada en l’excés de sal, sucre o carn. Diferents estudis científics demostren que, per exemple, els pacients oncològics amb una nutrició adequada tenen una major resposta al tractament i una major supervivència. La dieta conté elements preventius per a diferents malalties, però també components nocius per a la salut. El consum de fruites i verdures que tenen efectes protectors contra diferents tipus de càncer ara són els que menys es consumeixen. L’obesitat i el sobrepès representen un greu problema de salut pública sobretot als països desenvolupats a causa dels seus hàbits nutricionals i al sedentarisme. Modificant els hàbits dietètics, disposem d’una important eina preventiva. Sense oblidar la importància de realitzar una l’activitat física de forma regular. Depenent del que mengem tenim un tipus de biota intestinal o una altra. El tipus de bacteris que tenim al nostre intestí juguen un rol molt important en la depuració de les toxines provinents de la dieta i en l’absorció de determinats nutrients. S’ha de disminuir el consum de greixos saturats i tendir a una biota més saludable. Per tant, depenent del tipus d’alimentació que seguim afavorim o disminuïm el risc de patir determinades patologies. La prevenció total de les malalties a través de la dieta és impossible perquè les causes poden ser molt diverses i és difícil controlar-les totes, perquè n’hi ha que no depenen de nosaltres, i a més, hi pot haver una predisposició genètica a patir-les. La nutrició és una de les eines més potents per protegir la nostra salut. Ara que s’apropen les festes de Nadal, no hem de perdre de vista gaudir de la vida de forma saludable.