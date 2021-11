Una nova visió

Actualitzada 20/11/2021 a les 06:30

La violència digital, cada cop més present i que afecta tots els àmbits i sectors de la societat, sobretot els més desenvolupats, és potser, per ser la més nova i intangible, la més desconeguda i poc identificada com a violència pel fet que, entre altres, no hi ha contacte físic. De fet, recull dins el nom diversos tipus de violència al món digital: xarxes, correus, internet, etcètera. La violència des de les noves tecnologies de la informació, violència en línia, ciberviolència, difamacions, són formes d’agressions sistemàtiques que es poden produir a través d’espionatges, monitoratge, filtració de dades, assetjament i fins i tot extorsió.La xarxa permet l’accés a molta informació de forma lícita o il·lícita i poder d’utilitzar-la moltes vegades amb finalitats violentes. Des de l’anonimat o amb noms i cognoms, des del desprestigi sistemàtic, desqualificacions personals o professionals, o accions de violència digital de caire sexual, difusió d’imatges privades, insults o amenaces.És tan fàcil que és molt freqüent i afecta des de menors fins a adults. Entre els menors el ciberbullying és un problema que cada cop tenen més nens.Precisament la Unesco a través de l’informe A world-wide wake-up call defineix que la ciberviolència traspassa les fronteres, la raça, la cultura i fereix profundament les víctimes, les persones i la societat en general.Aquest tipus de violència no entén d’edat o classes socials, i és només des de l’educació i la identificació dels delictes que podrem treballar per desterrar-la.