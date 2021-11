Per sobre de tot, protegir la infància

Actualitzada 19/11/2021 a les 06:11

Pensant en la infància, Antoine de Saint-Exupéry va dir una vegada: “Totes les persones grans van ser al principi nens, encara que poques d’elles ho recorden.” Efectivament, seria molt trist que no recordéssim la nena o el nen que vam ser, però ho seria molt més que oblidéssim els qui ho són ara.El 20 de novembre és un dia important: se celebra el Dia mundial de la infància i es commemoren els aniversaris de l’adopció de la Declaració Universal dels drets dels infants (1959) i l’aprovació de la Convenció sobre els drets de l’infant (1989). Aquesta convenció estableix una sèrie de necessitats, incloses les relatives a la salut, a l’educació, al dret a jugar, a la vida familiar, a estar protegits de la violència, a no ser discriminats i al fet que s’escoltin les seves opinions.Malgrat això, més de 385 milions de nenes i nens viuen en la pobresa extrema, 264 milions no estan escolaritzats i 5,6 milions menors de cinc anys van morir l’any passat per causes que podien haver-se evitat. Per a la majoria de nosaltres resulta difícil imaginar com se sent un infant en un país estripat per la guerra o quan ha de viure al carrer perquè li sembla més segur que la seva pròpia llar. És necessari que puguem crear consciència en la societat en general perquè totes les nenes i els nens estiguin protegits i segurs independentment del lloc on visquin. Possiblement no hi haurà una època més determinant en les nostres vides com la infància. Per això hem d’invertir temps, energies i recursos per tal de protegir i preservar els drets de les persones en els seus primers anys de vida amb la finalitat d’oferir una major confiança en el futur.El Dia mundial de la infància ens recorda que les nenes i els nens necessiten ser escoltats i que arribem a comprendre’ls. És el moment de tornar a imaginar el món que volem per a ells i pensar quin serà el nostre llegat per a les següents generacions. Aquest Dia mundial, en el qual totes les nacions estan implicades, ens ofereix un punt de partida per dur a terme mesures que siguin inspiradores i per traçar sinergies que ens impulsin a defensar i promoure els drets dels infants a través del diàleg i d’accions que ens permetin construir un món millor per a ells.Aquest 20 de novembre se’ns presenta una nova oportunitat per conèixer les diferents maneres de col·laborar amb tots els programes d’ajuda per a la infància, perquè els drets dels nens i de les nenes siguin reconeguts a tot arreu. El Govern d’Andorra aprovarà en breu el primer Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència, que establirà les estratègies d’actuació i els objectius a assolir en relació amb les polítiques destinades als infants i als adolescents. Un pas més per garantir els drets dels infants.Saint-Exupéry deia que potser algun dia podríem oblidar el nen que vam ser, però avui no podem oblidar-nos de la responsabilitat i el compromís que tots hem assumir per garantir el benestar i el bon desenvolupament d’un dels col·lectius més fràgils i vulnerables de la nostra societat.* Teresa Milà, Secretària d’Estat d’Afers Socials, Joventut i Igualtat