Actualitzada 19/11/2021 a les 06:08

Imagini que un dia té gairebé 24.000 euros amb els quals podria pagar rebuts pendents, fer inversions, comprar-se un cotxe nou o ingressar-los al compte corrent. Els utilitza per fer un informe i, al cap d’uns anys, quan li pregunten per aquells diners, que són de tots els contribuents, vostè ni se’n recorda.Així funciona el Govern d’aquest país. Es gasten 23.592,50 euros en un document sobre avortament i Coprincipat i ningú en sap res. Un informe que hem conegut que existeix perquè des del grup parlamentari socialdemòcrata vam demanar les adjudicacions directes fetes des del 2019 i ens va sorprendre veure’l a la llista. I que pel que s’ha vist, tothom desconeix.El senyor Espot es va afanyar a reunir urgentment els mitjans de comunicació –perquè a aquest Govern això de donar explicacions a la premsa abans que en seu parlamentària li agrada molt– i dir que el va demanar el seu antecessor, el senyor Toni Martí. Cal recordar que el ministre d’Afers Socials i Justícia d’aquell moment era el mateix Espot. I que ell, simplement, quan ja era cap de Govern, va sol·licitar uns complements d’informació.Ahir ens va reconèixer que sí, que tenia coneixement d’aquest informe, i es va justificar dient que ell no el va “encomanar”. Que això de demanar informes i després “buscar els diners” és habitual. El problema és que no volien que sortís a la llum pública, que ni els seus companys d’equip ho sabessin. I es va atrevir a dir-nos que si s’hagués volgut fer amb “clandestinitat” no s’hauria publicat en el document d’adjudicacions directes que vam sol·licitar. Quan està obligat a fer-ho! Afirmacions impròpies d’un cap de Govern.Encara no ens han facilitat l’informe, ni a nosaltres ni a les associacions que l’han demanat posteriorment. Un informe que si no hagués estat per la demanda d’informació mai hauríem sabut que existia.És clar que si amb un document de 23.592,50 euros fan això, es poden imaginar la quantitat de coses que es realitzen amb els nostres diners entre secrets i els dubtes que això ens genera pel que fa a la gestió d’aquest Govern i la seva manca de transparència.