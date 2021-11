Actualitzada 17/11/2021 a les 06:15

Segons dades del servei d’Estadística depenent del ministeri d’Economia, el preu de l’habitatge de venda a Andorra s’ha disparat un 35% més des de l’any 2016, fet que el situa en un preu mitjà de 2.676 euros per metre quadrat. Aquest increment tan elevat en tan sols cinc anys m’ha semblat una bestiesa, però tot i així no m’acaben de quadrar les xifres. Trobo que aquest càlcul del preu mitjà per m2 no acaba de lligar amb el que veig als anuncis dels diaris, per internet o a les immobiliàries. És per aquest motiu que he volgut fer una petita comparativa: un pis de 100 m2 a 2.676 euros/m2 costaria 267.600 euros. En canvi, he trobat aquests preus com a exemple: Escaldes, pis de 72 m2, 548.700 euros. Escaldes, pis de 92 m2, 421.000 euros. La Massana, pis de 97 m2, 295.000 euros. Andorra la Vella, pis de 115 m2, 420.909 euros. Andorra la Vella, pis de 99 m2, 450.000 euros. Sant Julià de Lòria, pis de 117 m2, 395.000 euros... Són parròquies més cares, pensaran alguns... (en principi Sant Julià no hauria de ser-ho). Doncs no, ja que també he trobat això: Arinsal, pis de 78 m2, 245.000 euros. Grandvalira, pis de 55 m2, 176.570 euros. Ordino, pis de 124 m2, 645.000 euros. Canillo, pis de 47 m2, 199.000 euros. Canillo, pis de 70 m2, 243.000 euros.... Són dominis esquiables, pensaran alguns... (doncs no ens queda gran cosa més). O potser ens queda buscar algun poble en altitud que no estigui en dominis esquiables o bé anar a comprar a la Seu d’Urgell... Fontaneda, pis de 153 m2, 360.000 euros. Fontaneda, pis de 149 m2, 285.000 euros. La Seu d’Urgell, pis de 115 m2, 240.000 euros. La Seu d’Urgell, pis de 153 m2, 250.000 euros. Potser sí...