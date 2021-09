Reflexions d'estiu (II)

Actualitzada 17/09/2021 a les 06:22

Reprenc el meu Foc i lloc de fa dues setmanes. Una ràdio del país em va fer una entrevista a mitjan agost sobre l’any i nou mesos que portem de mandat comunal a Encamp. Després de respondre a la pregunta sobre la valoració de l’actuació de la majoria se’m va demanar sobre la situació al Pas de la Casa durant l’estiu. Recordo que aquest mes de juliol ha estat dur. Fa anys que lluito per situar el Pas de la Casa al lloc que es mereix. Sempre he pensat que és essencial que a les llistes electorals i posteriorment dins dels equips de govern comunals o al Consell General hi hagi persones que coneguin la realitat de la vila encampadana, i això no és possible si no hi has viscut o treballat. Després d’anys defensant el paper del Pas, es comença a notar una consciència que el Pas de la Casa és un motor econòmic de la parròquia i inclús d’Andorra. Tot i això encara som poc conscients que és molt vulnerable. Els tancaments de l’RN-22 per risc d’allaus a l’hivern, l’esllavissada del 27 d’abril del 2019 o el tancament de la frontera per la Covid-19 demostren que el que avui és un petit miracle econòmic demà pot desaparèixer. Per això ja fa dies que el Pas de la Casa hauria de tenir un pla B que es pugui posar en marxa si mai l’actual model comercial falla. Un pla allunyat de propostes com la d’outlet. Un pla desenvolupat amb la gent del Pas de la Casa en què el paper de comú ha de ser el de dinamitzador i el d’aportar els recursos necessaris perquè aquest pla pugui sortir a la llum el més ràpidament possible. És evident que no és una tasca ni senzilla ni fàcil, però no serveix de res convocar reunions i més reunions si passa el temps i no s’avança. El comú, comptant amb la gent del Pas, ha d’assegurar el futur del Pas de la Casa.Per altra banda, com pot ser que una població que està envoltada d’alta muntanya i natura no faci cap mena d’activitat a l’estiu? Si es corregís aquesta mancança es permetria que els visitants d’estiu poguessin fer pernoctacions a la vila.Ja quasi han passat els vint minuts… Queden tantes coses al tinter! Moltes gràcies per haver-me convidat, resto a la vostra disposició. Fins a una altra ocasió.