Relacions culturals

Actualitzada 16/09/2021 a les 06:22

Diumenge passat va ser d’allò més intens a la Setmana del Llibre en Català a Barcelona, i no només per a autors i editors. Sembla que també ho va ser per als representants polítics que els van acompanyar, i és que la ministra de Cultura, Sílvia Riva, va aprofitar la seva estada a la Setmana per reunir-se amb els seus homòlegs català i espanyol, és a dir, amb la consellera Natàlia Garriga i, en una trobada més breu, amb el ministre Miquel Iceta. D’entre altres temes, amb la consellera es va parlar de potenciar la Fundació Ramon Llull, nascuda per aixoplugar l’institut homònim encarregat de promoure internacionalment la llengua i la cultura catalanes, quelcom que pot servir perquè Andorra tingui un pes més específic en aquesta institució, fins ara més simbòlic que no pas efectiu. No oblidem que el cap de Govern, Espot, n’és el president, i que la ministra Riva és una de les vicepresidentes. Quina millor manera hi pot haver de potenciar internacionalment la llengua que fent-ho amb l’aixopluc de l’únic Estat del món que té el català com a llengua oficial. Ara bé, també falta que des de Catalunya, on hi ha una visió molt centralista, entenguin que la llengua i cultura que compartim de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, amb totes les especificitats i sobiranies estatals, també pot tenir el seu far a les valls d’Andorra. En tot cas, la presència de Riva a Organyà, primer, i a Barcelona, després, demostra l’interès del ministeri per potenciar internacionalment el llibre andorrà i pirinenc, una aposta que, de mantenir-se, també pot tenir implicacions a mitjà i llarg termini per a la resta de sectors culturals de casa nostra. Encreuarem els dits!