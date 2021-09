SOS xiringuitos

Actualitzada 15/09/2021 a les 06:23

Avui no tocaré cap tema d’Andorra sinó de Cambrils, però pot interessar molta gent d’aquí. Fa referència al nou pla d’usos del litoral i les platges, amb la licitació de 21 llocs per muntar el xiringuito que va presentar l’ajuntament de Cambrils. Es tracta d’unes noves estructures predissenyades i uniformes, un model de xiringuito més homogeni i amb una imatge més moderna i funcional. Fins aquí la notícia pot semblar bona i correcta, però si entrem al detall de la qüestió ja no ho sembla tant. Aquest canvi de disseny representa una despesa d’uns 250.000 euros entre l’estructura i el mobiliari, més una despesa d’uns 10.000 euros entre el muntatge i el desmuntatge, més uns 15.000 euros en cànons i taxes. Amb l’agreujant que la concessió es per tan sols quatre anys, situació que fa del tot inviable l’amortització. Per aquest motiu cap membre de l’Associació de Xiringuitos Platges de Cambrils s’ha presentat a la licitació. Propietaris que fa trenta, quaranta o cinquanta anys que muntaven el xiringuito, negocis familiars de tota la vida que tan sols duren tres mesos d’estiu, es veuen obligats a renunciar al negoci. Tan sols demanaven un pla d’amortització més llarg (uns 15 anys). En el seu lloc s’han presentat nou empreses a la licitació de 21 llocs. Actualment n’hi ha 18 i no crec que pugui haver-hi gaire interès a muntar un xiringuito en alguna de les platges. El proper any ja no serà lo mateix anar al xiringuito de la platja, si és que en tenim a la nostra. Ja no serà el mateix anar a fer la canya (o fins i tot dinar o sopar) a un lloc empresarial, que anar a casa de l’Àngel, la Isabel, la Juani, etcètera.