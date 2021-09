Lluitem contra el canvi climàtic?

Actualitzada 14/09/2021 a les 06:19

És un dels temes de més actualitat: el canvi climàtic. També en clau nacional: el compromís d’Andorra amb el canvi climàtic. Com a definició, són les variacions del clima causades per l’emissió de gasos amb efecte hivernacle i derivats de l’activitat humana, que modifiquen la composició de l’atmosfera i se sumen a la variabilitat natural del clima. En conseqüència, s’espera que els desastres naturals (incendis, onades de calor, ciclons...) siguin més freqüents i intensos, així com un increment progressiu del nivell del mar. Això comporta greus impactes per a les societats, però també per a les economies mundials. Amb l’Acord de París del 2015 es regula aquesta necessitat global de protegir el planeta, amb un objectiu clar: evitar que l’increment de la temperatura mitjana global superi els 2 graus respecte a nivells preindustrials i promoure esforços addicionals perquè l’escalfament no superi els 1,5 graus aquest segle. Cada cinc anys tots els països signants, entre ells Andorra, han de comunicar i mantenir els seus objectius nacionals. Encara que nosaltres siguem responsables de menys del 0,001% de les emissions globals, som un territori d’alta muntanya especialment vulnerable al canvi climàtic. Per tant, l’acció climàtica ha de ser ferma. El 23 de gener del 2020 el Consell General va aprovar la Declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica, que encomana el Govern a diverses accions en la matèria. Algunes ja tenen impacte, com l’augment de les energies renovables, la taxa verda o el foment del transport públic. Paral·lelament, l’Estratègia Energètica Nacional i de Lluita Contra el Canvi Climàtic (aprovada aquest febrer) és el full de ruta per reduir les emissions i té com a objectiu la neutralitat de carboni a l’horitzó 2050, seguint els compromisos establerts a l’Acord de París. La lluita contra el canvi climàtic només acaba de començar. Tal com va dir el cap de Govern, Xavier Espot, a la Cimera per a l’ambició climàtica 2020, el desembre passat: “El compromís d’Andorra contra el canvi climàtic continua sent ferm […] i estem convençuts que només la coordinació dels esforços intensos de tots nosaltres permetrà revertir la tendència actual. Siguem ambiciosos!”* Diego Vieira, President del comitè parroquial d’Escaldes-Engordany de Demòcrates