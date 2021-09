Actualitzada 12/09/2021 a les 06:15

Hi ha qui considera que al gener comença l'any, d'altres en canvi es regeixen sobre el calendari escolar, sigui quina sigui la posició, crec que tothom estarà a favor de dir que les vacances estiuenques sempre marquen un abans i un després en el rellotge laboral, familiar i escolar.La represa de l'activitat econòmica en alguns sectors, sobretot els que són més d'oficina, significa una tornada als esmorzars a les terrasses, la política torna a les sobretaules i l'estrès postvacacional també fa acte de presència. Fins aquí res de nou, si no fos que venim d'un any i mig en què les vacances s’han vist retallades o anul·lades, en què els viatges llargs havien desaparegut i les converses dels quals eren pares se centraven més en com encararien la tornada a l'escola sabent que s'haurien d'organitzar cada cop que es confinés una classe.Podríem dir, doncs, que aquesta tornada postvacacional s'ha normalitzat de forma excepcional i esperada. Els nens tornen a l'escola amb normalitat, les aules tornen a estar plenes. Els pares arriben a l'oficina amb la il·lusió com a mínim d'explicar que han pogut anar a la platja. I la política reprèn el seu curs. Ara, mirant cap al futur, seguint un full de ruta marcat per l'H23 i que no significa altra cosa que fer el màxim amb el mínim.Serem capaços de complir allò que s’ha plantejat? Segurament no, però la intenció hi és. I la voluntat és reactivar la nostra gent, treballar com abans, fer retrobades i tornar a notar el caliu tan necessari per als que treballen cada dia en la cosa pública. Des de Demòcrates vivim aquesta tornada postvacacional, motivats i amb ganes. Encarant un congrés que significarà el retrobament presencial amb la militància. Respectant les mesures sanitàries i els protocols, però amb ganes de veure’ns les cares ni que sigui amb mascareta. Aquest congrés significarà la culminació d'un període molt dur per a la ciutadania, però també per a la política. Serà la culminació d'un treball de fons de les comissions, que han treballat de forma digital, però que han demostrat gran maduresa i motivació. Aquest congrés, igual que les vacances estiuenques, representarà un abans i un després de l'activitat de partit.* Jordi Ribes, Secretari de comunicació de Demòcrates