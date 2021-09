El baròmetre ciutadà

Actualitzada 12/09/2021 a les 06:22

No fa gaires anys, quan encara gran part de la població llegia diaris en paper, es va fer un estudi, n’hi ha per tots els gustos, per saber per on es començava a llegir, per davant o per darrere. Sou dels que llegiu l’espai que el diari Bon dia reserva a aquells que volen expressar en 140 caràcters el que pensen? Missatges més propis de Sálvame o First Dates, amb alguna crítica ciutadana. Deixant de banda la qualitat lingüística d’aquests missatges i que a vegades ratllen l’insult, malgrat tot, són un bon baròmetre d’allò que sent la ciutadania. Aquest baròmetre indica que una de les queixes més recurrents és el problema del trànsit. Evidentment, en la queixa sempre apareixen els culpables: els agents de circulació i el Govern o el Comú. Pel que fa als agents de circulació, tots heu sentit allò que quan hi ha una cua és que hi ha un agent de circulació, són el blanc de tots els problemes, encara que estadísticament és impossible que puguin estar a tot arreu, tenint en compte que n’hi ha menys que l’any 2012 a pesar que el nombre de ciutadans i de vehicles ha augmentat considerablement. A més a més, els agents de circulació tenen altres funcions, com la convivència ciutadana, que no sempre és la desitjada i la seguretat viària durant 24 hores, dia i nit. L’altre gran culpable dels problemes de trànsit són les administracions per la incapacitat de solucionar el problema, malgrat que es gasten cada any xifres amb molts zeros per fer rotondes, aparcaments i carreteres que facin més fàcil la vida al nostre vehicle, sense oblidar que contamina l’aire que respirem, en un país amb 1,2 vehicles per ciutadà, un dels més elevats d’Europa. No vull defensar ni a uns ni als altres, però digueu-me ingènua, crec que tots i totes intentem fer la nostra feina el millor que sabem i podem, com suposo que fan ells. De tota manera i com que no podem manar ni als agents ni a les administracions, comencem per demanar-nos: avui cal que agafi el cotxe?