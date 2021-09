Tropes fora

Actualitzada 11/09/2021 a les 06:19

Fa vint anys una de les torres bessones del World Trade Center fumejant sortia a totes les televisions, davant la confusió del moment i la incertesa del que estava succeint. Recordo el relat d’un Matías Prats que parlava amb nerviosisme i desconcertat d’un accident d’un avió narrant unes imatges sense explicació i amb el nerviosisme del moment. En rigorós directe i uns minuts mes tard vèiem atònits xocar un segon avió a l’altra torre bessona, massa casual per ser un accident, estàvem davant de l’atac terrorista més gran i amb més impacte de la història. A partir d’aquí el caos, sirenes de bombers desbordats, cossos especials al rescat, i desenes de persones saltant per les finestres i corrent fugint del foc. Una catàstrofe narrada en directe per les televisions de tot el món. A partir d’aquell 11 de setembre res no va tornar a ser igual. L’obra del terrorisme ha sobrevolat el món occidental i ha deixat al descobert la feblesa i fragilitat de les superpotències. La ciutat més important del país més poderós, víctima d’un atemptat sense precedents. Començava una nova guerra contra el terrorisme focalitzada a l’Afganistan per derrocar els talibans i capturar el que es visualitzava com a ideòleg de l’atac, Ossama bin Laden. I avui, 20 anys més tard , amb Bin Laden mort després d’anys de recerca, la portada dels diaris ha estat fa uns dies la retirada de les tropes occidentals de la capital afganesa. Una guerra llarga i costosa que deixa darrere seu moltes víctimes d’un cantó i de l’altre i molt poques victòries.