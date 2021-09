Actualitzada 11/09/2021 a les 06:18

Són moltes les persones acostumades a cedir, a fer coses en contra de la seva voluntat. Persones que, en més d’una ocasió, han temut dir NO per no portar la contrària o per no semblar egoistes. No obstant això, a llarg termini, aquest costum pot portar conseqüències negatives al nostre equilibri emocional.Moltes persones no s’atreveixen a contrariar familiars, amics o superiors a la feina. Un NO respectuós, ben argumentat i en el moment just, pot ser increïblement bo per a la teva estabilitat psíquica.Sol ser fàcil fer un favor, complir una exigència, una demanda o satisfer el desig d’un dels nostres amics en un moment donat. Però, què passa quan aquestes demandes atempten contra els nostres valors, contra els nostres principis i necessitats? És aquí on apareix el problema, i hem d’adonar-nos-en.Algunes persones intentaran aprofitar-se, i seguiran demanant més i més de nosaltres. Són persones tòxiques que ens treuen l’energia, l’espai propi i fins i tot la nostra pròpia autoestima.No saber dir un NO a temps acaba provocant problemes d’estrès, ansietat i frustració. I si comencem a reaccionar avui mateix?Tens molt a guanyar si dius NO. Digues NO a les xafarderies. Digues NO al company de feina que busca la crítica fàcil. Digues NO a qui et vol contagiar negativitat. Digues NO a qui et vol fer perdre el temps. Digues NO als compromisos socials que no t’aportin coneixement. Digues NO a les persones que no l’aportin cap valor. Serà un temps preciós que podràs dedicar al teu creixement personal, a fer fluir noves idees i noves iniciatives. Un temps per crear més valor per a tu, per als que t’envolten. Serà un temps magnífic que podràs dedicar a ajudar els teus companys. Serà un temps preciós que contribuirà a augmentar la teva satisfacció personal i la teva autoes­tima.Segur que ben aviat hi haurà algun moment en què et convindrà dir NO. No tinguis por de pronunciar el mot.