El full de ruta de Pal Arinsal

Actualitzada 10/09/2021 a les 06:30

Vallnord-Pal Arinsal és el motor econòmic de la Massana i ho ha de continuar sent en el futur. El procés de reflexió estratègica que estem compartint des del comú amb els agents econòmics de la parròquia es va evidenciar com a més necessari que mai arran de la pandèmia, que va obligar al tancament de les estacions tot el desembre i l’obertura parcial a partir del gener, amb un gran impacte econòmic per a l’estació i el comú i també per al comerç i els establiments turístics.La nostra responsabilitat és treballar per revertir aquesta situació. Creiem fermament en el potencial de Vallnord-Pal Arinsal. Té capacitat per continuar generant riquesa per a la parròquia i el país, sempre que siguem capaços de canviar l’actual model. Des d’EMAP, la societat gestora de les pistes, hem dissenyat l’Horitzó 2040, un full de ruta que marca les línies estratègiques imprescindibles per afrontar els nous reptes econòmics, d’inversió i de sostenibilitat.L’anàlisi que hem efectuat des del consell d’administració d’EMAP va molt més enllà de les pistes d’esquí. La competitivitat i l’atractiu de Vallnord-Pal Arinsal i, per tant, de la parròquia, van íntimament lligats al múscul financer que tingui l’estació. Així doncs, la seva viabilitat econòmica és el que ens permetrà definir un nou model d’estació més modern i més competitiu per tenir la Massana i l’estació que tots volem. La recerca de nous socis i aliats és sens dubte la millor estratègia per iniciar l’Horitzó 2040, obrint així noves portes per reactivar l’estació incrementant els resultats d’explotació i la seva competitivitat.Mantenir el model actual d’estació és, en el millor dels casos, condemnar-la a l’estancament. La viabilitat del camp de neu passa per ampliar la capacitat d’inversió i la posada en marxa de nous projectes estratègics per anar cap a una estació sanejada financerament i capdavantera en serveis, que generi riquesa per a la parròquia i amb projecció de país. Des de l’inici de mandat, fa un any i mig, estem treballant intensament per donar resposta als reptes econòmics i d’inversió amb l’anàlisi de diferents escenaris i alternatives. L’objectiu és reforçar financerament EMAP, amb un canvi d’accionariat, que ens permeti guanyar competitivitat en l’oferta global d’esquí i reafirmant-nos com a estació de la bicicleta de muntanya. L’estació ha tingut un paper rellevant en el creixement de l’activitat turística de la Massana i Andorra. Es tracta d’un projecte de valor per al país i estem construint les bases per garantir el futur d’aquest projecte global.El programa Horitzó 2040 incorpora altres projectes estratègics. A més de plantejar una nova estructura empresarial d’EMAP, preveu una ampliació del domini esquiable, passant dels 63 als 90 quilòmetres de pistes, i la millora dels accessos. L’heliport, al pla de la Caubella, significarà un salt qualitatiu en la connexió internacional d’Andorra i esdevindrà un nou motor turístic de la parròquia. El pla aposta obertament per incrementar els dies d’esquí de Vallnord-Pal Arinsal, que amb el telefèric de Carroi disposaria d’una nova porta d’entrada al camp de neu. El projecte és en aquests moments objecte d’un replantejament però estem convençuts que trobarem una solució viable que aporti valor a totes les parts.L’objectiu de potenciar un destí de natura ens obliga a ser referents mediambientals. El nou parc solar del Planell de la Tosa és una aposta per la sostenibilitat de l’estació a través de l’energia renovable. Aquesta inversió de 2,2 milions d’euros per part de Nord Andorrà cobrirà un total del 37% del consum elèctric de l’estació. Les 5.320 plaques solars que s’hi instal·laran produiran anualment 2.400.000 KW/h.El canvi de model de l’estació va estretament lligat a continuar apostant pels esports de neu i reforçar el lideratge que actualment tenim en el món de la bicicleta. L’aposta que s’ha realitzat en els darrers anys per desestacionalitzar el turisme, convertint Pal Arinsal en el gran referent de la BTT, ha suposat un estímul per als comerços i els establiments turístics de la Massana durant la primavera i l’estiu i ha diversificat els ingressos de l’estació.Vallnord-Pal Arinsal és el tresor dels massanencs però també és un dels grans actius turístics del país. El pla Horitzó 2040 ha de suposar l’impuls polític, econòmic i social per preservar-lo.* Olga Molné, Cònsol major de la Massana