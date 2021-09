Actualitzada 10/09/2021 a les 06:26

Amb el Dia de Meritxell comença de nou el curs polític. Aquest curs polític ha de donar pas a una nova etapa en què la pandèmia de la Covid-19 l’anem deixant enrere i puguem començar a mirar l’horitzó amb cert optimisme tant en l’àmbit sanitari com en l’econòmic i el social.La pandèmia encara és aquí, però els grans esforços de tot el personal sanitari, els cossos especials del país i les vacunes ens han ajudat i ens permeten mirar el futur amb molt més optimisme que ara fa just un any, en què les incerteses encara eren molt grans i les vacunes no sabíem ni quan arribarien ni si serien efectives.Per això, aquest curs polític que ara tot just comencem ens ha de permetre iniciar una nova etapa, que hauria d’estar marcada per una recuperació econòmica perquè la qualitat de vida arribi a tots els racons del país.En aquest curs polític que ara comencem, la Covid-19 no ha de ser l’única prioritat. La prioritat ha d’estar repartida entre superar la pandèmia i la recuperació econòmica, perquè el nostre teixit productiu pugui començar a treballar i els empresaris, els autònoms i els treballadors tornin a recuperar el poder adquisitiu prepandèmia.La majoria de països europeus, inclosos els governats per partits de dretes, estan vessant la seva acció política i per tant els estímuls per a la recuperació econòmica i social amb polítiques socialdemòcrates i no liberals. És per aquest motiu que emplacem el Govern a seguir les polítiques que els principals governs europeus estan aplicant i no se segueixin guiant per polítiques neoliberals, que en aquests moments ens podrien portar a una recuperació econòmica més lenta, més llarga i sobretot desequilibrada, i que generaria grans dificultats a les famílies i també als negocis.Si les polítiques que el cap de Govern ens pugui presentar la setmana vinent en el debat d’orientació política van en aquesta direcció, estic convençut que els acords seran fàcils de recuperar i de trobar.Bon inici de curs.