Actualitzada 04/09/2021 a les 06:13

Per norma els homes som sedentaris i costumistes. Tendim a instal·lar-nos en algun lloc fix, prop dels nostres, ens identifiquem en aquella comunitat on establim vincles directes i lligams, formem una família i establim el nostre niuet, en el qual ens sentim dins la zona de confort. Envoltar-nos de coneguts, practicar els mateixos hobbies, menjar el mateix i seguir les rutines diàries que ens donen tanta seguretat com poca diversió.Tenir una vida convencional, seguint les normes i els cànons que marca la societat i la moda, és el més habitual en el nostre entorn, però cada cop hi ha més persones que decideixen trencar, transformar la rutina i viure segons les seves pròpies idees. Atrevits que estan fets d’una pasta especial que viatgen per tot el món treballant en feines temporals i allargant estades o escurçant-les segons els desitjos i no les obligacions. Se’n van a viure a pobles enmig de la natura, compren autocaravanes o vaixells, que els permeten practicar el nomadisme actiu, fugint de lligams com ara hipoteques o lloguers. Alternatives al sistema i les convencions, per viure l’aventura i prioritzar els hobbies a les responsabilitats i deures. Fer de l’aprenentatge de la vida una escola d’experiències acomodats en pocs metres quadrats i sense pretensions ni luxes, només allò estrictament necessari, en contacte amb la natura i el mar, i amb finestres obertes cada dia a un nou paisatge. Alternatives al sedentarisme comú. Rodamons professionals que acumulen múltiples experiències.