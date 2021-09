Reflexions d'estiu (I)

Actualitzada 03/09/2021 a les 06:08

Fa uns dies una ràdio del país em va convidar a una entrevista per parlar com a conseller comunal sobre l’actualitat de la parròquia d’Encamp. La veritat és que preparant aquesta entrevista vaig poder fer voltes sobre com ha estat aquest any i vuit mesos que portem ja de mandat. És d’agrair haver disposat d’una petita pausa a l’agost per posar en ordre les idees. La primera pregunta era obligada. Se’m va demanar com valoro l’actuació de l’actual majoria. És de justícia reconèixer que la difícil gestió de la pandèmia ha estat correcta. Evidentment, la situació ha afectat els projectes que tenia previstos DA+UP+Liberal+Independents. Però també cal dir que a banda d’uns primers mesos de confinament molt durs, a partir del juliol de l’any passat tot es va relaxar. Així doncs, ja fa un any que es pot treballar amb certa normalitat tot i les restriccions. Doncs bé, a dia d’avui cal constatar poques actuacions amb impacte atribuïbles a l’actual majoria. Encamp és una parròquia en la qual ja es fan moltes activitats des de fa temps. Com a exemples, no és nou que l’Spartan Race vingui a la nostra parròquia. Fa anys que ve. Com tampoc és nou que les diferents primeres seccions del Barça facin estades a Encamp. Com tampoc és nou que es facin concerts que animin les nits d’estiu… I així, amb moltes activitats més que es desenvolupen de manera cíclica des fa temps a la nostra parròquia. Per tant, fora de nous projectes, només podem constatar un divorci amb l’anterior mandat: no han continuat les obres de l’avinguda principal, no han continuat el pla de dinamització comercial del qual tan van parlar durant la campanya electoral, no han continuat els acords d’intencions amb Saetde… Per altra banda, es veu com sense tenir clar què es vol d’Encamp i del Pas de la Casa es van llançant idees a l’aire per mantenir la percepció que es fan moltes coses. Són exemples les jornades gastronòmiques o els vals de compra. Es fan la foto i mai més se’n sap. Sense seguiments, sense valoracions, res. La llàstima de tots aquests experiments és que costen diners. Si no es corregeix la manera de gestionar ja anunciem que l’endeutament al final de mandat haurà augmentat, i molt. En fi, cal anar avançant, només tenim 20 minuts d’entrevista. Cal parlar del que faríem nosaltres, PS+Independents. Cal parlar de projectes. Cal parlar en positiu. Continuarà.