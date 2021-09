Llibre pirinenc

Actualitzada 03/09/2021 a les 06:16

Aquest cap de setmana, de fet aquesta mateixa tarda, es du a terme la Fira del llibre del Pirineu que amb la d’aquest any arriba ja a la seva 25a edició. Un programa farcit d’activitats que una vegada més tindran un nexe en comú: mostrar la vitalitat del món literari pirinenc, en tots els seus vessants, expressat també en espectacles i actuacions musicals. És una gran oportunitat de veure, llegir i escoltar les creacions impregnades pel caràcter de la gent de les nostres muntanyes, que transmet una visió diferent a la més bucòlica, lúdica o idealitzada que pot tenir el turista, cosa que fa tan únics els relats que s’hi expliquen.Ara bé, un podria pensar que amb tot l’exèrcit d’escriptors i editorials pirinenques que tenim, l’atractiu i interès cap als llibres fets des del Pirineu hauria d’arrasar fora dels nostres límits territorials. Però, segurament, quan se li demana al gran públic lletrat exemples de literatura pirinenca, no deu sortir més enllà dels grans autors coneguts, com l’Albert Villaró o el Pep Coll, per posar dos exemples, i encara gràcies. Per no parlar del món editorial que aconsegueix una màxima difusió a les nostres contrades, però que esdevé invisible quan baixa a la plana. Però cal reivindicar que darrere dels coneguts –o al davant o al costat, tant hi fa– hi ha una quantitat d’escriptors arrelats a les nostres muntanyes que potser encara no han traspassat del tot la seva escriptura més enllà dels límits territorials, però que contribueixen a fer d’aquest món literari pirinenc un ingent univers.