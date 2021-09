Actualitzada 03/09/2021 a les 06:11

Posició de la Confederació Europea de Sindicats (CES) sobre el conflicte afganès.Carta enviada per la CES al president del Parlament europeu i a l’assemblea parlamentària.“Em poso en contacte amb vosaltres en nom de la CES per plantejar-vos la necessitat que la UE prengui mesures immediates i garanteixi que tots els estats membres de la Unió actuïn junts per fer realitat la sortida segura de l’Afganistan i l’asil per a qualsevol persona en perill. La UE i els estats membres han de fer tot el possible per protegir tots els sindicalistes, defensors dels drets humans i activistes pels drets humans, periodistes i aquells que han fet campanya per la llibertat, democràcia i igualtat a l’Afganistan. La creació de corredors humanitaris per als refugiats és més que mai necessària. La CES acull i dona suport a la crida del secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, i insta tots els països a rebre refugiats afganesos i a abstenir-se de qualsevol deportació i retorn forçat. La circumstància particular de les dones i les nenes ha de ser reconeguda. Els processos d’asil a tota la UE han de garantir la seguretat així com el benestar del poble afganès, especialment de les dones i les nenes. La CES dona suport plenament a la declaració del president del Parlament europeu al comitè FEMM, Evelyn Regner, que va expressar la seva preocupació per les dones afganeses, això significa opressió sistèmica i brutal en tots els aspectes de la vida. A les zones controlades pels talibans, les universitats femenines han estat tancades, denegant l’accés a les nenes a l’educació, i les dones es venen com a esclaves sexuals. La CES s’uneix a la CSI per preocupar-se per la seguretat dels funcionaris, sindicalistes i activistes. Els talibans han promès un govern liberal, plural i inclusiu. Accions fins ara contràries amb la política emprada per ells mateixos.”