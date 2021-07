Ultimàtum a la Terra

Actualitzada 01/07/2021 a les 06:33

L’agència France-Presse va avançar fa uns dies l’esborrany de l’informe en què treballa actualment el Grup intergovernamental d’experts sobre el canvi climàtic, en el qual es conclou que l’evolució del clima pot tenir efectes devastadors a tot el planeta en els propers trenta anys, fins i tot en el cas que es compleixin fil per randa els compromisos mediambientals recollits en l’Acord de París, aprovat el 2015. Compromisos que, tret que de sobte tothom hagi pres consciència del que se’ns ve a sobre, el més fàcil és que només es compleixin de manera parcial, en el millor dels casos. I el que se’ns ve a sobre, segons l’informe d’aquest organisme dependent de l’ONU, és una transformació radical dels cicles climàtics que comportaria, entre d’altres efectes, l’augment de la temperatura mitjana a tot el planeta, pluges torrencials i, alhora i paradoxalment, escassetat d’aigua potable i pèrdua de collites, amb el consegüent augment del nombre de desplaçats a tot el món, i pèrdua d’hàbitats i de les espècies que hi viuen. Un dels autors de l’informe ha insistit que el document és tan sols un esborrany i que el text definitiu no estarà enllestit fins al febrer del 2022, però encara i així tot fa pensar que la versió final no dibuixarà un futur gaire millor. Haurem de començar a assumir que ja hem fet tard; que hem perdut un temps preciós en baralles estúpides en lloc de treballar plegats per assolir uns hàbits de consum i un model econòmic realment sostenibles a escala global, i que la factura de tots els disbarats que hem perpetrat en el darrer segle condicionarà la vida dels nostres descendents durant força dècades.