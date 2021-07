Actualitzada 01/07/2021 a les 06:42

L’àvia Carmeta m’ho va explicar un dia que, des del terrat de casa seva, mentre l’ajudava a fer conserva (en realitat, jo l’ajudava a caure), vam veure al cel un arc de tots colors i, just sota seu, un altre arc amb els mateixos colors al revés i molt més apagats. L’àvia em va dir que un dia s’havien trobat sant Martí i el dimoni i que van fer la juguesca de quin de tots dos podia fer el millor dibuix al cel. Sant Martí es va ajupir, va agafar una embosta d’aigua fresca i pura i va bufar de cara al blau: buf! En va sortir un arc ben irisat (vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i violat). El dimoni, veient la meravella, gelós, ofuscat i rabiós, va agafar una embosta de gel brut i va bufar: buf! En va sortir un arquet petitet amb els colors girats i mig morts. El dimoni, és clar, es va emprenyar com un pobre diable i se’n va tornar cap a l’infern amb la cua entre cames mentre que sant Martí, tot cofoi, mostrava el seu noble orgull regalant a la humanitat aquell bé de Déu de colors.Dilluns va ser el Dia Internacional de l’Orgull LGBTIQ+ (malament rai quan tens un dia internacional; vol dir que la societat encara et considera de segona o de tercera o tan important com els pistatxos o en James Bond) i arreu del món es van fer actes per commemorar-lo i reclamar la llibertat d’estimar com i qui es vulgui i la necessitat que la societat respecti qualsevol persona sigui quina sigui la seva identitat de gènere o orientació sexual. A Andorra, a més, la setmana anterior es va inaugurar un pas de vianants amb els colors de l’arc de Sant Martí, símbol reivindicatiu de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals, queer... I això tot sol va fer que els dimonis de la intolerància, de l’obcecació, del fals puritanisme, de la crosta atàvica... vomitessin per boca de mòmies encotillades amb barnilles al cul i de neandertals molt mascles que exerceixen de matxos.Com tuitava el meu amic Aleix Renyé l’altre dia, “arribarà un dia que no caldrà reivindicar cap orgull gai o transsexual, ja que serà tan normal com ser hetero o bisexual”. Mentrestant, com molta altra gent, continuaré al costat dels discriminats i no pararem fins que sant Martí torni els dimonis a les profunditats de l’avern.