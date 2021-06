Origen de la pandèmia

Actualitzada 30/06/2021 a les 06:37

Jo tinc una idea molt personal sobre l’origen del coronavirus, Covid-19, pandèmia... o com ho vulguin anomenar. És la meva idea i no està gaire fonamentada. Dubto molt que provingui d’algun animaló com el pangolí o la ratapinyada com se’ns ha volgut fer creure. He llegit fa poc que un estudi realitzat als Estats Units apunta que es va produir en un laboratori. Jo poso molt en dubte que es tractés d’una fuita desafortunada i accidental d’aquest laboratori, en principi xinès. Que està creat en un laboratori em sembla evident, però la rapidesa amb què es va propagar penso que és deguda al fet que algun fill de la seva mala mare es va dedicar a anar-ho repartint per tot el món. Amb quina finalitat? Potser per reduir la població mundial? No ho sé. Ara mateix sembla que està millorant molt la situació. Degut a les vacunacions? Penso que és massa ràpid per acceptar aquesta afirmació. Degut a l’ús de la mascareta? Tampoc crec que sigui aquest el motiu. Encara que ambdues possibilitats han contribuït molt a aquesta millora, també el distanciament social, més aviat crec que aquest fill de mala mare o bé està de vacances, o ja ha assolit la seva intenció. Haurem d’esperar, doncs, a veure com evoluciona la situació, però no estaria de més que algú es dediqués a buscar aquest fill de mala mare. Ens diuen que els Estats Units estan investigant una possible fuita d’un laboratori xinès, però jo crec aquest fill de mala mare és més aviat mundial o global que xinès. Tot esperant que no pretengui continuar fent neteja de personal i que la situació mundial torni a la normalitat.