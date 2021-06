Actualitzada 29/06/2021 a les 06:30

El grup parlamentari de Ciutadans Compromesos s’ha inventat una polèmica al Consell General, en desplegar un catàleg d’estètica que segons ell haurien d’adoptar els consellers i les conselleres. De fet, unes normes generalistes de presència i de conducta no haurien de portar pas a priori, cap contratemps. L’embolic ve quan et passes de frenada amb una intromissió dins de l’esfera de la llibertat individual, dictant uns patrons arbitraris, i alhora és quan la moció esdevé totalment anacrònica. CC s’equivoca de segle en la seva proposta, prescrivint el seu model de dress code i prohibint tatuatges i altres atributs personalíssims. Quan en una escola, generalment privada i d’alt nivell econòmic, en allò que concerneix la quota que han de satisfer els pares cal subjectar-se a la uniformitat en el vestir invocant hipòcritament conceptes d’igualtat, la competició d’estatus entre alumnes que es pretén minvar pot apreciar-se en una bossa, en una motxilla, en un rellotge, en una ploma estilogràfica i en el vehicle de transport privat que alguns pares exhibeixen a la porta de l’establiment educatiu. El problema que sembla que vol apaivagar Ciutadans Compromesos no existeix, és un fals problema en una societat, la nostra, responsable, diversa i polièdrica. No entraré si a mi m’agraden o no m’agraden els tatuatges, perquè ho considero irrellevant. El que cal és que cadascú, des de la seva situació o càrrec, visqui i actuï amb professionalitat i integritat i en funció de la seva personalitat, de les seves creences i sempre amb la responsabilitat exigible en un Estat de dret.