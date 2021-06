Normalitat completa

Actualitzada 29/06/2021 a les 06:27

Després d’una ensordidora revetlla de Sant Joan podem donar per encetada la temporada d’estiu. Aquest any, per fi, hem tingut una bona entrada amb les guspires dels coets, les falles i la música que ens han anat acompa­nyant tot el cap de setmana. Si vau tenir oportunitat de sortir al carrer la vesprada del 23, de ben segur que vau poder comprovar la cara de felicitat dels més menuts –i no tan menuts– per poder celebrar allò que fa un any va ser més complicat i anar completant, a poc a poc, aquesta normalitat, la nostra, sense cap complement com la tan mencionada nova normalitat. Fa uns mesos semblava quasi impossible que, a les portes de l’estiu, poguéssim recuperar la Festa del poble d’Andorra la Vella quasi de manera completa amb els ritmes, olors i colors que la caracteritzen. La revetlla de Sant Joan o el solstici d’estiu donen oficialment l’entrada a aquesta estació de l’any, utilitzant el foc com un element purificador. Doncs bé, sembla que aquest any, també ens porta l’entrada, o més aviat la sortida, d’aquest mal de la Covid-19. La vacunació ens està portant a una baixada de casos i a una relaxació de les mesures de seguretat, encara presents i necessàries, però que tenen menor intensitat. Paral·lelament, el Govern ha iniciat un dels grans projectes per a l’estiu, el qual ja es veu que tindrà una bona resposta d’afluència: l’Andorra Mountain Music. Sumat a les competicions esportives hem tingut un cap de setmana mogut, que ens permet dir que sí que es comença a veure la llum del final del famós túnel de la Covid. Pren sentit la frase estrella ens en sortirem. Ara bé, tot i que els carrers han començat a omplir-se de ganes de viure, envoltats de música –com a la inauguració del carrer Callaueta o el concert de La Pegatina–, no ens podem deixar portar del tot per l’alegria i positivitat de l’ambient. Com diu la dita, pot semblar que hem guanyat una batalla, però no la guerra. Per poder continuar amb aquests actes i recuperar la normalitat total cal que continuem seguint els plantejaments i mesures establertes. Si ho fem, recuperarem al cent per cent les festes majors i l’alegria perdudes a la pandèmia!* Eduard Muñoz Pérez, Secretari de la secció jove de Demòcrates