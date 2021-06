Pensions de la CASS

Actualitzada 25/06/2021 a les 06:11

La Unió Sindical d’Andorra demana un referèndum sobre la modificació de les pensions que prepara el Consell General. També demana un estudi aprofundit sobre la quantitat salarial i de pensió necessària per poder viure a Andorra. Aquesta petició ja ha estat realitzada en nombroses ocasions als diferents governs de torn sense èxit.La Unió Sindical considera essencial poder tenir una radiografia exacta de les necessitats econòmiques per poder garantir un nivell de vida digne al país, tant en la fase de vida activa com en la fase merescuda de pensionista. Cal que polítics i experts treballin per trobar possibles escenaris de sistemes de pensions enfocats a garantir i millorar la qualitat de les pensions i les possibles prestacions associades.La Unió Sindical podria estar d’acord, inclús veure amb bons ulls, la limitació de l’import de les pensions sempre que garanteixin als futurs pensionistes una solvència que els permeti viure amb dignitat en un país on la cistella de la compra i l’especulació immobiliària es mostren molt per sobre de les pensions i salaris actuals. A tot això cal que hi sumem la carència total de vivenda de protecció pública.Per tot plegat, en relació amb el cost de la vida, fa que cada dia sigui més difícil viure a Andorra per a la classe treballadora i encara més per a tots aquells que han arribat a la tan merescuda jubilació després d’haver cotitzat ni més ni menys que el que se’ls havia demanat.Sobre aquest fet, els diferents governs de torn no poden defugir ni tampoc poden obviar la seva responsabilitat sobre l’afer de les pensions que es van donar a totes aquelles persones que van treballar a Andorra abans de la creació de la CASS, que el Govern va transformar en un problema de la CASS quan havia d’haver sigut un afer d’Estat i per tant era l’Estat qui s’hauria d’haver fet càrrec d’aquestes pensions no contributives.Per últim, i no per això menys important, qui ha estat sempre al capdavant de la gestió del consell executiu de la CASS han estat els governs successius.