Actualitzada 24/06/2021 a les 06:12

Fa uns dies es va confirmar la pitjor de les notícies en la desaparició de les menors de Tenerife. La troballa del cadàver de la petita Olivia sacsejava fort les nostres vides i ens causava un profund dolor. El cos de l’Anna encara no s’ha trobat, però no hi ha esperances de trobar-la amb vida. Un nou crim de violència de gènere. I aquesta vegada s’ha emportat la vida de dues nenes amb l’única finalitat de fer un mal terrible a la seva mare, com és que mai més pugui estar amb elles, i fins i tot que no pogués tenir descans, perquè la intenció era que no es trobessin mai els seus cossos, buscant així una condemna per a la mare per a tota la seva vida.Els nens i nenes són assassinats i assassinades amb premeditació i traïdoria pels seus pares agressors. És una altra manera, però crec que la més dolorosa de fer un mal immens a les seves mares. Són víctimes de la violència vicària, que s’exerceix sobre les parelles o exparelles per causar un dany extrem i matar-les en vida.Quaranta-un menors han estat assassinats al nostre país veí els darrers vuit anys. Per molt dur que sigui, ens hem de conscienciar. De la mateixa manera que l’assassinat d’Anna Orantes va ser un punt d’inflexió per obrir els ulls al delicte de violència de gènere, espero i desitjo que l’assassinat de l’Olivia i el més que probable de l’Anna ens serveixin per aplicar les normes que tenim en defensa i protecció dels menors.Un maltractador ni és, ni podrà ser mai, un bon pare. La legislació internacional, i en particular la referent en matèria de violència de gènere, el Conveni d’Istanbul, ja estableix l’obligació dels estats de protegir els menors en els casos de violència de gènere. No és difícil d’entendre i sens dubte és la idea que millor pot protegir els nostres infants de la convivència amb la violència de gènere i, fins i tot, protegir les seves vides.