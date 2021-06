Decisions valentes

Actualitzada 24/06/2021 a les 06:06

La vida és com un joc de camins, alguns planers, d’altres amb pujades i baixades, estrets, pedregosos, amb revolts…L’objectiu és poder-los recórrer amb el mínim de pelades possibles als genolls. A vegades passa que no agafem el camí correcte i ens equivoquem, també pot passar que veiem una pujada molt dreta i ens fa mandra o por aventurar-nos-hi.Però cal decidir-nos i a vegades toca ser valent i arriscar-nos amb mesura.Ja fa dos anys en aquest mateix mitjà apuntava, referent al canvi climàtic, que els governants són els que haurien de fer via per posar en marxa accions per ser més sostenibles i limitar els efectes del canvi climàtic, ja que malgrat la bona voluntat dels ciutadans a col·laborar-hi no n’hi havia prou.Per aquest motiu, m’alegra llegir que des del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del nostre país es vol fer una llei anomenada de l’economia circular, en què entre altres aspectes es volen prohibir els plàstics d’un sol ús.Em sembla una bona proposta, ja que per més que ens entestem a reciclar i anar a comprar amb bosses reutilitzables, el plàstic és omnipresent a totes les grans superfícies.Consumim el que ens ofereixen, tenim un ventall de productes i triem, és clar, el que més ens convé, però els embolcalls de plàstic hi són pràcticament en tot.Els consumidors tenim poc marge de maniobra pel que fa a l’oferta de productes que trobem. Si realment volem reduir el plàstic, penso que als compradors no ens hauria de costar gaire comprar a granel, retornar envasos, de fet així ja es feia no fa pas tant de temps. Només cal que ens ho puguin oferir, per ser més clars, que ho puguem trobar als supermercats.Ara sí, tots ens haurem de calçar amb unes bones sabates per poder fer aquest recorregut perquè al cap i a la fi de planeta Terra em sembla que només en tenim un.