Actualitzada 23/06/2021 a les 06:04

L’executiu preveu acabar el 2021 amb un dèficit de 129 milions d’euros, 64 més dels 65 previstos. Per aquest motiu (juntament amb les pèrdues afegides de l’any 2020, que penso que van ser d’uns 105 milions) vol presentar un pla d’equilibri financer de sis anys, modificant o traient algunes deduccions de l’impost de societats. No es va entrar gaire al detall al principi, anunciant tan sols una simplificació de figures com l’impost de societats sense tocar els tipus nominals. Ara en sabem una mica més: es retallaran les deduccions desgravant tan sols un 2% les inversions per digitalitzar empreses, o es retallaran també les deduccions per noves contractacions de 25 a 55 anys i s’incrementarà l’impost fins al 15% en aspectes concrets de venda d’actius immobiliaris. El que fa més por de tot plegat és l’anunci que “les empreses amb resultats positius contribueixen a l’esforç fet per l’Estat”. Què vol dir això? De quina manera es pot valorar i recaptar de les empreses amb resultats positius sense tocar el tipus impositiu? D’altra banda, trobem que el G-7 acorda fixar un tipus mínim global del 15 per cent de l’impost de societats. El nostre Govern ens tranquil·litza, però, tot anunciant que aquest canvi tan sols s’aplicaria a empreses amb un mínim de 700 milions de dòlars de facturació. El que no em tranquil·litza de cap manera és que tot això pot canviar i canviarà. De fet tan sols veig una possible reforma fiscal que es basa a incrementar els tipus impositius tant directes com indirectes. No sé si serà en dos, quatre o sis anys, però caurà segur, amb aquest executiu o amb un altre.