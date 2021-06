Una decisió que encareix l'habitatge

Actualitzada 22/06/2021 a les 06:29

La modificació del pla d’ordenació i urbanisme d’Escaldes-Engordany (POUP), aprovada dijous passat amb els vots de la majoria i la qual els consellers demòcrates vam votar en contra, considerem que està poc estudiada i que és poc encertada. Els canvis introduïts comporten greus perjudicis per a la nostra parròquia. Per una banda, canviar el POUP només tres anys després de la darrera modificació, quan la llei estableix que ha de ser cada sis, genera una profunda inseguretat jurídica a les persones que tenen perspectiva de dret en terrenys edificables. El fet que els canviïn les normes de cop, abans del termini marcat, els suposa reprogramar projectes ja en curs, allargar terminis d’execució i molt probablement encariments del pressupost final. En conseqüència, es veurà reduïda la disponibilitat al mercat d’habitatge, tant de lloguer com de venda, a la zona residencial de la nostra parròquia. Zona on els preus de lloguer i compra podrien ser molt més assequibles que els de la zona urbana central.A més, i així ho vam denunciar els consellers demòcrates a la sessió del consell de comú, concretament aquesta modificació del POUP redueix al 50% l’edificabilitat dels habitatges plurifamiliars a zones residencials. És a dir, si fins ara es podien projectar quinze habitatges en una parcel·la de 2.000 metres quadrats, amb els canvis introduïts per la majoria només se’n podran construir vuit en una de 2.500. Retallar el nombre màxim d’habitatges permesos a la meitat en una mateixa superfície acaba comportant un encariment dels preus de venda del mercat, ja que el constructor els ha de fer, sí o sí, més grans. El mateix passa si els vol posar a lloguer. Menys unitats immobiliàries i més grans: més cares.La conseqüència d’aquesta decisió és preocupant en l’àmbit econòmic, però també en l’àmbit social. Els joves de la parròquia, aquells que es volen independitzar, els qui volen començar una nova vida a Escaldes-Engordany, ho tindran, a partir d’ara, una mica més complicat. A la vegada, la nostra parròquia perdrà competitivitat al mercat nacional, fet que ens preocupa.*Miquel Aleix, Conseller demòcrata d’Escaldes-Engordany