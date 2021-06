Panorama andorrà

Actualitzada 22/06/2021 a les 06:27

A veure si ho he entès bé. Ara farem l’heliport a la Caubella. Molt bé. I després tindrem el telefèric de Carroi, i el que anirà de Carroi a Pal. De Pal a Arinsal ja tenim telecabina, i també el Funicamp, el del Tarter, el del Pas de la Casa, i el que puja de la Massana a Pal, i el d’Arcalís, i potser me’n deixo algun.Posats a fer, podríem ressuscitar un vell projecte i construir l’aeroport a Camp Ramonet i des d’aquí fer un altre telefèric a Andorra la Vella. Les vistes serien precioses. De fet, des de Camp Ramonet, des del cim on hi ha la creu de ferro, podríem connectar amb el pàrquing dels Pouets. D’aquesta manera la remodelació del pàrquing sortiria més a compte perquè serviria per a dos ginys, i la modernització del país arribaria a les dues bandes de la vall. Si es pensa bé, l’espai per construir algun edifici on muntar-hi restaurants i vistes panoràmiques de la vall de la capital quasi és millor des de l’altre cantó. Es podria fer una passarel·la mot llarga, o un restaurant de vidre, circular, que entornes el cim i que a la nit lluís com una corona de llum visible des d’Andorra la Vella.En uns segona fase, d’ací a quatre o cinc anys, podríem connectar Naturlandia i Camp Ramonet amb Grau Roig, via Funicamp. A vista d’ocell la distància entre Camp Ramonet i Encamp ve a ser la mateixa que la que hi ha entre Andorra la Vella i Pal... Així que potser tampoc deu ser una obra massa complicada, i no seria mala idea ampliar la xarxa.Per continuar amb la modernització del país podríem obrir una altra estació d’esquí als voltants del Madriu, els tècnics segur que poden trobar el lloc ideal per fer-ho, això sí, respectant la naturalesa al cent per cent, sense rebre cap impacte ecològic, no fos cas que els pseudoecologistes que ara creixen com bolets s’enfadessin i comencessin a manifestar-se pel carrerI suposant que l’aeroport prop del cel nos fos viable, una altra possibilitat seria implantar un telefèric des de Sant Julià fins a la cota més alta de Naturlandia. I connectar Naturlandia amb el Pic Negre: així tindríem un altre domini esquiable.La veritat és que podem desenvolupar molts projectes per aconseguir que Andorra rebi més visitants i no quedar-nos enrere en tot el que fa referència al turisme.Això sí, hauríem de demanar, els caps de setmana d’estiu i durant la temporada d’hivern, que a la fronteres i duanes flexibilitzessin el trànsit de sortida... Quant al d’entrada i a la circulació per l’interior del país no es poden fer miracles perquè la nostra capacitat és la que és, i, tot i les millores evidents a les carreteres, tothom acostuma a circular a les mateixes hores, produint-se retencions automobilístiques inevitables.Nous telefèrics i telecabines ajudaran a millorar la situació i circulació del país?Fa molts anys, al desaparegut Andorra 7, Marc Forné va escriure un article, en un to semblant a aquesta tribuna, en què parlava de la modernització del país i esmentava una futura autopista a Ràmio. Per sort, alguns racons del país s’han mantingut inalterables. Toquem fusta.