Actualitzada 21/06/2021 a les 06:07

Generalment les nostres pors i inseguretats ens fan perdre oportunitats que se’ns presenten a la vida. Això es manifesta en qüestions personals però també en qüestions col·lectives. El rebuig a les oportunitats sense un argument sòlid generalment prové de persones atrapades en la rutina i la monotonia, en les que el seu benestar passa al davant del benestar col·lectiu. Posteriorment i gràcies a la perspectiva que ofereix el temps, es lamenten de no haver aprofitat allò que varen tenir al davant i que no varen saber treure profit. He seguit amb interès la instal·lació del laboratori Grifols a Ordino. Vaig assistir a la reunió de poble, sobretot per la meva sensibilitat als avenços científics que han ajudat els éssers humans a aconseguir una millor esperança de vida, més qualitat de vida, i que moltes malalties mortals ara tinguin cura o bé s’hagin convertit en cròniques. Tot això i més és fruit de la investigació que molts científics han fet al llarg de la història, per aconseguir que les persones romanguem el més temps possible sanes o quan emmalaltim, hi hagi tractaments que ens ajudin a trobar-nos millor. Davant d’aquests arguments, com algú es pot posicionar en contra de la ciència? Puc entendre dubtes, i que s’expressin, és un dret i una obligació com a ciutadans. El fet de no conèixer com funciona el món científic poc ocasionar certa inseguretat. I en la meva opinió, els membres del Govern, del Comú i de Grifols va ser capaços d’aclarir les qüestions més controvertides. La història ens ha mostrat que Andorra ha estat un país d’oportunitats, on els seus ciutadans han estat hàbils per aprofitar les ocasions i les conjuntures favorables. Després d’una pandèmia com la que estem vivint, les oportunitats no són un bé freqüent. La mirada ampla i la visió de futur ens ajudaran a sortir més ben parats de tot aquest context tant complicat. Un context que ens obliga a buscar noves oportunitats personalment però també col·lectivament. No podem rebutjar projectes simplement perquè no ens fan por. Mai les pors tenen una base prou solida. La rigorositat ha de prevaldre davant de tot. Laboratoris d’aquestes característiques hi ha a molts llocs. Ja ho vaig expressar a la reunió. La majoria de les Universitats amb campus científic n’hi ha d’aquest tipus i mai, ha hagut cap problema.